В Тюмени стартовал конкурс «Автоледи 2015»

В главный женский день участница, за чью фотографию проголосует большее число подписчиков официальной группы, получит сертификат номиналом 10000 рублей, на покупку новеньких летних шин.
Для участия в конкурсе и голосовании необходимо быть участником группы «Авторадио Тюмень». Фотографии девушек со своими автомобилями принимаются до второго марта. В этот же день стартует голосование за «Автоледи 2015».
Восьмого марта будут подведены итоги голосования. Фотография, набравшая по итогам голосования, большее число лайков признается лучшей. Победительнице вручается приз — сертификат на покупку летней резины в магазине «По пути».
Подробнее об участии в конкурсе можно узнать в группе «Авторадио Тюмень». Загружайте фото со своим автомобилем и присоединяйтесь к голосованию за «Автоледи 2015».