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В Тюмени стартовал конкурс «Автоледи 2015»

26 февраля 2015, 13:58
«Авторадио» и магазин автопринадлежностей «По пути» представляют фотоконкурс для девушек за рулем — «Автоледи 2015».

В главный женский день участница, за чью фотографию проголосует большее число подписчиков официальной группы, получит сертификат номиналом 10000 рублей, на покупку новеньких летних шин.

Для участия в конкурсе и голосовании необходимо быть участником группы «Авторадио Тюмень». Фотографии девушек со своими автомобилями принимаются до второго марта. В этот же день стартует голосование за «Автоледи 2015».

Восьмого марта будут подведены итоги голосования. Фотография, набравшая по итогам голосования, большее число лайков признается лучшей. Победительнице вручается приз — сертификат на покупку летней резины в магазине «По пути».

Подробнее об участии в конкурсе можно узнать в группе «Авторадио Тюмень». Загружайте фото со своим автомобилем и присоединяйтесь к голосованию за «Автоледи 2015».

#Новости#Автомобили#Конкурсы#Транспорт#Маша#Общество
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