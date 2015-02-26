В ДТП с микроавтобусом погибла женщина

Водитель Ford, мужчина 1959 года рождения, водительский стаж 25 лет, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Ханты-Мансийска, не выполнил требования временных дорожных знаков о реконструкции мостового сооружения. Чтобы не наехать на автомобиль, остановившийся у светофора, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Transit, под управлением водителя, мужчины 1981 года рождения, водительский стаж 15 лет.