В ДТП с микроавтобусом погибла женщина

Днем в среду, 25 февраля, на 939 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля — Ford Focus и микроавтобус Ford Transit.
Водитель Ford, мужчина 1959 года рождения, водительский стаж 25 лет, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Ханты-Мансийска, не выполнил требования временных дорожных знаков о реконструкции мостового сооружения. Чтобы не наехать на автомобиль, остановившийся у светофора, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Transit, под управлением водителя, мужчины 1981 года рождения, водительский стаж 15 лет.
В результате ДТП пассажир автомобиля Ford, женщина 1965 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГИБДД Югры. Два пассажира микроавтобуса, девушка 1991 и мужчина 1959 годов рождения, а также водитель и пассажир, девочка 1999 года рождения, Ford, получили ранения.