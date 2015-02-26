Тюменцам предлагают помочь с установкой камня на месте взорванной церкви

Напомним, вопрос об установлении памятного знака на ул. Орджоникидзе, где когда-то находилась церковь, обсуждался довольно давно. В пользу того, чтобы отметить это место и тем самым восстановить историческую справедливость, высказывались общественники. Идею поддержал Епархиальный совет Тобольско-Тюменской епархии, а также администрация города.
В настоящее время Торгово-промышленная палата Тюменской области и Благотворительный фонд развития Тюмени предлагают поучаствовать горожанам в сборе средств на установку памятного знака, сообщает пресс-служба ТПП ТО.
Успенская церковь появилась в Тюмени в 1765 году на территории Ильинского (Алексеевского, Успенского) женского монастыря. В 1932 году церковь взорвали и на ее месте возвели два двухэтажных жилых барака. В ограде Успенской церкви был похоронен известный благотворитель, основатель первого в городе роддома, купец Иван Петрович Войнов. В 1740 — 1742 гг. на территории Успенского монастыря в Тюмени содержалась опальная княжна Елена Долгорукая, младшая сестра невесты императора Петра II Екатерины Долгорукой.