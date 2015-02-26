Тюменцам предлагают помочь с установкой камня на месте взорванной церкви

Успенская церковь появилась в Тюмени в 1765 году на территории Ильинского (Алексеевского, Успенского) женского монастыря. В 1932 году церковь взорвали и на ее месте возвели два двухэтажных жилых барака. В ограде Успенской церкви был похоронен известный благотворитель, основатель первого в городе роддома, купец Иван Петрович Войнов. В 1740 — 1742 гг. на территории Успенского монастыря в Тюмени содержалась опальная княжна Елена Долгорукая, младшая сестра невесты императора Петра II Екатерины Долгорукой.