«Рубин» стартовал в плей-офф с победы

Первую шайбу в ворота «Рязани» организовало лидирующее звено тюменской команды Богдановский — Лебедев — Васильев. Произошло это на исходе стартового отрезка, когда Кирилл Лебедев активно поборолся за воротами «Рязани», а затем на «пятачке» добил отскочившую в ворота шайбу. Результативные баллы заработали Константин Богдановский и Анатолий Васильев. В целом за первый период соотношение атак оказалось 18 к 9 в пользу «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.