«Рубин» стартовал в плей-офф с победы

Первую шайбу в ворота «Рязани» организовало лидирующее звено тюменской команды Богдановский — Лебедев — Васильев. Произошло это на исходе стартового отрезка, когда Кирилл Лебедев активно поборолся за воротами «Рязани», а затем на «пятачке» добил отскочившую в ворота шайбу. Результативные баллы заработали Константин Богдановский и Анатолий Васильев. В целом за первый период соотношение атак оказалось 18 к 9 в пользу «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.
В начале второго тайма хозяева бросились отыгрываться и нарвались на хрестоматийную контратаку. Айрат Зиязов стал автором второй шайбы с передачи Дениса Юшкова и Максима Рогова. Хозяева вполне могли сократить отставание, когда под конец периода гости остались в меньшинстве, однако, оборона «Рубина» не подкачала.
Третий период выдался для гостей настоящим испытанием. На 45-й минуте они вновь остались в меньшинстве и шайба едва не влетела в пустой угол ворот Дениса Францкевича. Неточно пробил форвард хозяев Александр Васильев. К середине отрезка атакующий настрой «Рязани» сбил Сергей Севостьянов, завершив атаку результативным броском. Ему ассистировали Сергей Тополь и Денис Сандер. В четвертой голевой атаке на 53-й минуте отличился легионер из «Югры» Андрей Чибисов, ассистентские баллы заработали Зиязов и Юшков.
Сегодня команды ждет второй раунд противостояния. Встреча вновь пройдет на площадке ХК «Рязань», после чего 1–2 марта переместится на ледовую арену Дворца спорта в Тюмени.