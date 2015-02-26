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«Рубин» стартовал в плей-офф с победы

26 февраля 2015, 10:33
Тюменский «Рубин» начал свой путь в плей-офф с победы над ХК «Рязань». Первый раунд серии 1/8 финала, проходивший на домашнем стадионе рязанской команды, завершился с сухим счетом — 4:0.

Первую шайбу в ворота «Рязани» организовало лидирующее звено тюменской команды Богдановский — Лебедев — Васильев. Произошло это на исходе стартового отрезка, когда Кирилл Лебедев активно поборолся за воротами «Рязани», а затем на «пятачке» добил отскочившую в ворота шайбу. Результативные баллы заработали Константин Богдановский и Анатолий Васильев. В целом за первый период соотношение атак оказалось 18 к 9 в пользу «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.

В начале второго тайма хозяева бросились отыгрываться и нарвались на хрестоматийную контратаку. Айрат Зиязов стал автором второй шайбы с передачи Дениса Юшкова и Максима Рогова. Хозяева вполне могли сократить отставание, когда под конец периода гости остались в меньшинстве, однако, оборона «Рубина» не подкачала.

Третий период выдался для гостей настоящим испытанием. На 45-й минуте они вновь остались в меньшинстве и шайба едва не влетела в пустой угол ворот Дениса Францкевича. Неточно пробил форвард хозяев Александр Васильев. К середине отрезка атакующий настрой «Рязани» сбил Сергей Севостьянов, завершив атаку результативным броском. Ему ассистировали Сергей Тополь и Денис Сандер. В четвертой голевой атаке на 53-й минуте отличился легионер из «Югры» Андрей Чибисов, ассистентские баллы заработали Зиязов и Юшков.

Сегодня команды ждет второй раунд противостояния. Встреча вновь пройдет на площадке ХК «Рязань», после чего 1–2 марта переместится на ледовую арену Дворца спорта в Тюмени.

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