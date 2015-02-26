Проезд в тюменских автобусах подорожает на четыре рубля с 1 апреля

Как рассказал заместитель директора департамента по транспорту и дорожной инфраструктуре Роман Шулепов, повышение тарифов происходило на основе анализа затрат перевозчиков в 2014 году. Существует специально разработанная методика, утвержденная постановлением правительства Тюменской области № 271-П от 20 сентября 2010 года, на основании которой все муниципальные образования могут рассчитывать свой обоснованный тариф на пассажирские перевозки.
Цена на билет в конечном итоге складывается из нескольких статей расходов: на горюче-смазочные материалы, зарплаты сотрудников, амортизационные расходы, страховые взносы ОСАГО и страхование жизни пассажиров, ремонт и обслуживание техники. «Наиболее существенный рост затрат наблюдался в техобслуживании из-за подорожания запчастей, а также страховании ответственности перевозчиков. Небольшой прирост дали расходы на ГСМ — порядка 7–8 процентов, — прокомментировал Роман Шулепов. — Кроме того, перевозчику также необходимо индексировать зарплаты работников. Разумеется, компенсации за льготный проезд для отдельных категорий граждан никуда не денется. Для пенсионеров это 100 процентов, школьников 80 процентов, для студентов — 50 процентов от стоимости».
Вместе с тем, отметил чиновник, далеко не все перевозчики согласны с установленной ценой: одни находят повышение проезда на четыре рубля обоснованным, другие напротив отмечают, что этого недостаточно для рентабельности перевозок. Тем не менее, подчеркнул Шулепов, методика расчетов прозрачна и доступна для ознакомления.
Напомним, последний раз тарифы на перевозку пассажиров повышались 1 февраля прошлого года. Тогда цена билета увеличилась с 16 до 18 рублей.