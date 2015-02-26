Проезд в тюменских автобусах подорожает на четыре рубля с 1 апреля

Цена на билет в конечном итоге складывается из нескольких статей расходов: на горюче-смазочные материалы, зарплаты сотрудников, амортизационные расходы, страховые взносы ОСАГО и страхование жизни пассажиров, ремонт и обслуживание техники. «Наиболее существенный рост затрат наблюдался в техобслуживании из-за подорожания запчастей, а также страховании ответственности перевозчиков. Небольшой прирост дали расходы на ГСМ — порядка 7–8 процентов, — прокомментировал Роман Шулепов. — Кроме того, перевозчику также необходимо индексировать зарплаты работников. Разумеется, компенсации за льготный проезд для отдельных категорий граждан никуда не денется. Для пенсионеров это 100 процентов, школьников 80 процентов, для студентов — 50 процентов от стоимости».