Почитателей Летова в Тюмени собралось немного

— «Русское поле экспериментов» — это одно из лучших произведений Летова и уникальное по своей длительности, так что это не наша фишка, это не может быть нашей фишкой, мы просто играем то, что есть. Но есть один момент — «Русское поле экспериментов» очень эмоциональная, надрывная песня, передать энергетику очень и очень трудно, ты должен чуть ли не шаманом стать на время, чтобы это исполнить. Я уже молчу о «Прыг-скоке», например. Поэтому и поставили «Русское поле экспериментов» последней, потому что нереально что-то исполнять после этого — нет ни голоса, ни сил, ты просто выпотрошен.