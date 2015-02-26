Почитателей Летова в Тюмени собралось немного

Ровно семь лет назад из жизни ушёл «матёрый человечище» отечественной музыки, один из самых противоречивых авторов русского рока, поэт и никудышный рифмоплёт, интереснейший и образованнейший музыкант и человек, «измученный нарзаном». Концерт памяти Егора Летова прошел 20 февраля в КТЗ «Байконур».
Егор Летов был всегда против и всегда за, вступал в радикальнейшие политические партии и являлся апологетом свободы во всех её проявлениях, менял убеждения как перчатки и отстаивал каждую свою мысль до конца. Эта противоречивость, неоднозначность, многогранность была заметна и в названиях его бесчисленных проектов: «Коммунизм» и «Враг народа», «Великие Октябри» и «Христосы на паперти», «Цыганята и я с Ильича» и «Западъ». Но, безусловно, одним из самых известных и почитаемых, проклинаемых и восхваляемых проектов был и остаётся коллектив «Гражданская Оборона». Его и вспоминали тихим зимним вечером в КТЗ «Байконур» самые преданные поклонники.
Да, увы, несмотря на раздираемую на груди рубаху с биением себя кулаком в эту самую грудь, истинных почитателей творчества Егора, которые не залили себе очи пивом в ближайшей подворотне, а пришли послушать его творчество, очень мало. Иначе не объяснишь столь немногочисленное количество людей на концерте. Впрочем, невеликое число зрителей — какое-то проклятие для Тюмени, и с этим ничего не поделаешь. Уж если пришло 100 человек — выступление окупается, и организаторы в плюсе.
Началось всё действо с акустики в исполнении достаточно известного тюменского музыканта Дмитрия Авдюкова. Уже под звуки «Всё идёт по плану» народ начал активно подпевать, а ближе к окончанию, под «Зоопарк» началось какое-то подобие танцев. Одиночных, но танцев.
Поистине шаманское действо возникло во время выступления второй команды «Суперигрушек хватает на всё лето», исполнявшей песни Егора настолько аутентично, что иногда становилось страшно. Если прочие исполнители «каверовали» «Гражданскую Оборону», то здесь фактически выступала она сама. «Новая вера», «Винтовка — это праздник», «Кто здесь самый главный анархист», «Про дурачка», «Долгая счастливая жизнь», " Русское поле экспериментов». Про последнюю песню (да и «Про дурачка») следует сказать особо — подобного «шаманизма» Тюмень не видела давно. 15-минутное аутентичное надрывное исполнение буквально на грани, на последнем издыхании, на грани возможного. В принципе, после этого можно было бы и закончить весь концерт. Но он продолжился.
После второй команды все остальные коллективы смотрелись блекло. Нет, безусловно, «Страна Дураков» подарила нам отличные версии песен «Здорово и вечно», «Без меня», «Всё, как у людей» (с шикарной клавишной подкладкой и душевным вокалом), но это было уже не то. Не было уже той магии даже у «индастриальщиков» «Рот потёк» с ещё более аутентичными кассетами и демо-тейпами.
Остаётся только ещё раз вспомнить добрым словом Егора Летова, его творчество и всех его поклонников до единого. Как говорится, «если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».
Корреспондент NashGorod.ru пообщался с лидером той самой шаманской команды «Суперигрушек хватает на всё лето» Александром Токарчуком.
Привет ! Во-первых, объясни, почему у твоей команды такое «гриндовое» название?
— Это ты намекаешь на группу «Взрыв кабачка в коляске с поносом»? На самом деле, «Суперигрушек хватает на все лето» — это один из многих проектов, которые мною несколько лет назад запускались в качестве эксперимента, и вот этот проект был самый экспериментальный. В 2012 году мы записали что-то вроде альбома, где было всё — от грайндкора до эмбиента, — и когда думали, как назвать проект, наткнулись на одноимённый рассказ Брайана Олдисса.
Как давно вы играете каверы на творчество Летова и какое значение он имеет для вас?
— Ну в таком составе мы впервые собрались. Так-то нас всегда было двое — Виталя и я, — поэтому насчёт систематического исполнения сложно сказать. Вот возникает достойный повод — играем, потому что нам творчество Летова очень близко, я специально собирал людей сейчас, которые помимо того, что играют на чём-то, ещё и понимают, что это такое. Творчество Летова нужно чувствовать, причем чувствовать каким-то нутром: там бешеная энергетика, и её в силу определённых моментов не каждый может сразу понять, то есть нужно в это погружаться, в сами песни, в слова и так далее.
Я обратил внимание, что вы не гнушаетесь играть достаточно длинные песни — то же «Русское поле экспериментов» длится аж 15 минут. Это ваша фишка или уже не впервой играть таким образом Может, скоро и Rush сыграете?
— «Русское поле экспериментов» — это одно из лучших произведений Летова и уникальное по своей длительности, так что это не наша фишка, это не может быть нашей фишкой, мы просто играем то, что есть. Но есть один момент — «Русское поле экспериментов» очень эмоциональная, надрывная песня, передать энергетику очень и очень трудно, ты должен чуть ли не шаманом стать на время, чтобы это исполнить. Я уже молчу о «Прыг-скоке», например. Поэтому и поставили «Русское поле экспериментов» последней, потому что нереально что-то исполнять после этого — нет ни голоса, ни сил, ты просто выпотрошен.
А насчёт Rush — ну это всё-таки разные вещи по своему воздействию как на слушателя, так и на исполнителя.
Когда я общался с Сан Санычем Андрюшкиным, то запомнил его фразу : «В каждом городе есть своя маленькая «Гражданская Оборона». Откуда такая страсть у многих играть песни Летова, не зная и не понимая зачастую их сути и видя только внешнюю сторону ?
— Не знаю. Так вышло, что в своё время к целевой аудитории к «своим», как их сам Игорь Федорович называл, прибавились и многие другие. Среди поклонников «Гражданской обороны» есть как и закоренелое быдло, так и интеллектуальное меньшинство. Наверное, дело в том, что просто выстроенная Летовым концепция своего творчества была способна цепануть каждого. Вариантов масса — охват огромный.
А вот то, что многие поверхностно воспринимают творчество Летова — это да, во многом из-за публики группу причисляют к так называемому «*****року», хотя это в корне не так.
Не боитесь исполнять весьма откровенные песни? Как говорится, ЗОГ не дремлет?
— Ну это же не «Красная плесень» с «Сектором газа» какие-нибудь, где главное — мат и похабщина. А то, что сейчас пытаются бороться с матом в искусстве аж на законодательном уровне — ну, это бредовая затея. Из песни слов не выкинешь, как говорится. Это ж кастрация какая-то. Тем более, в творчестве Летова мат это не главное, хотя часто слышал слова типа «а, Летов, это который матерится и орет там чё-то». Каждому своё. Раз человек не видит дальше своего носа, что поделать
Как долго планируете играть каверы на ГрОб?
— Ну как я сказал уже, будет повод — с удовольствием поиграем любимые песни, которые нам близки по духу. А ставить задачей постоянно играть каверы — это не то. Была одна такая группка в Тюмени, которая долгое время играла на концертах «Металлику», вообще на всех мероприятиях, и я не знаю, в чем смысл такого музицирования. Кавер-фесты — хорошо, а на постоянной основе нет смысла, это пародия и школярство уже будет какое-то.
Ну и пожелания всем ГрОбофагам.
— Тут не столько «гробофагам», как ты сказал, а поклонникам творчества Игоря Федоровича. Все-таки там не только «Гражданская оборона», еще «Коммунизм», «Егор и оп….е» и многое другое. Просто помните Егора, храните в кармане то, что «глазами не увидеть, мозгами не понять». Семь лет уже прошло с тех пор, как Егор Летов этот мир покинул, но при этом он с нами. Вот так.