ГИБДД наградит самых дисциплинированных женщин-водителей

Представительницы прекрасного пола, претендующие на получение памятного подарка от Госавтоинспекции должны иметь водительское удостоверение любой категории, а также постоянно проживать в городе и не иметь административных правонарушений в области дорожного движения за последний год.
Для награждения определены 5 номинаций: «Водитель — профессионал» (женщина, работающая водителем в любом автотранспортном предприятии города); «Автоледи» (женщина-автолюбитель); «Водитель такси» (женщина, работающая водителем в любой службе такси города); «Преподаватель автошколы» (женщина, работающая преподавателем или инструктором в любой автошколе города) и «Ветеран дорог» (женщина, имеющая стаж вождения более 30 лет).
Предложения для поощрения принимаются как от организаций города, так и путем самовыдвижения участниц. Для этого нужно в срок до 6 марта сообщить по телефонам 27-40-13, 27-39-98 или на адрес электронной почты отдела ГИБДД следующие данные: ФИО, дата рождения, место жительства и работы (учебы), водительский стаж и контактный телефон.
Торжественное награждение пройдет 11 марта в отделе ГИБДД по Тюмени.