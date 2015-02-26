ГИБДД наградит самых дисциплинированных женщин-водителей

Предложения для поощрения принимаются как от организаций города, так и путем самовыдвижения участниц. Для этого нужно в срок до 6 марта сообщить по телефонам 27-40-13, 27-39-98 или на адрес электронной почты отдела ГИБДД следующие данные: ФИО, дата рождения, место жительства и работы (учебы), водительский стаж и контактный телефон.