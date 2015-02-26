Для льготников сократили список бесплатных лекарств

Она также подчеркнула, что цены на препараты для льготной категории граждан пока не подорожали. В прошлом году потрачено более 1,5 млрд рублей на лекарства льготникам. «Проблем с деньгами нет. В этом году запланировано увеличение приходящейся суммы на каждого льготника. Серьезного подорожания мы пока не видим. Но если в 2014 году доля российских препаратов среди закупаемых для льготников была 63%, то в этом году 72%. То есть мы увеличили закупку российских препаратов», — сказала Инна Куликова.