Для льготников сократили список бесплатных лекарств

По ее словам, изменен перечень медикаментов назначаемых категориям граждан, которые имеют льготы по инвалидности, какому-либо заболеванию или в связи с социальным статусом. Список уменьшен до 320 международных непатентованных наименований.
«Он уменьшен обоснованно. Эта работа проводилась экспертами Министерства здравоохранения РФ, из перечня исключили препараты, которые имеют недоказанную клиническую эффективность. Например, всем известный препарат Саноризин, который не имеет доказанной клинической эффективности, — рассказал Инна Куликова. — При этом весь спектр препаратов, которые необходимы для лечения льготных категорий граждан, в этом перечне присутствует. Но если такого препарата нет в списке, лечебное учреждение имеет право в исключительных случаях по решению врачебной комиссии обеспечить пациента этим лекарством за счет бюджетных средств».
Директор департамента также отметила, что нет проблем с закупкой дорогостоящих препаратов для больных, страдающими тяжелейшими заболеваниями (семь высокозатратных нозологий): онкология, лейкоз, трансплантация почки, печени, сердца и др. В Тюменской области имеется 10 месячный запас необходимых препаратов.
А вот что касается обеспеченности препаратами наших медицинских учреждений для стационарного лечения по разным данным запаса хватит на 3–10 месяцев. «Сейчас мы меняем порядок проведения закупок. Раньше каждое учреждение делало заказ на себя, теперь закупки будут совместными. Это для того, чтобы унифицировать сбор заявки и попытаться минимизировать цену у оптовика. В условиях этой нестабильной ситуации мы всячески пытаемся за счет снижения цены от поставщиков и производителя обеспечивать наши учреждения всем необходимым», — отметила Инна Куликова.
Она также подчеркнула, что цены на препараты для льготной категории граждан пока не подорожали. В прошлом году потрачено более 1,5 млрд рублей на лекарства льготникам. «Проблем с деньгами нет. В этом году запланировано увеличение приходящейся суммы на каждого льготника. Серьезного подорожания мы пока не видим. Но если в 2014 году доля российских препаратов среди закупаемых для льготников была 63%, то в этом году 72%. То есть мы увеличили закупку российских препаратов», — сказала Инна Куликова.
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