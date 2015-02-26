Детей из малообеспеченных семей приглашают учить английский бесплатно

Организатором проекта выступает лингвистический центр Priorita. С марта в центре начинают работать группы по бесплатному изучению английского. До сих пор курсы по изучению иностранных языков были доступны только для тюменцев с уровнем достатка выше среднего. В центре уверены, что среди детей из финансово неблагополучных семей есть много будущих лингвистов, переводчиков, преподавателей, нужно просто дать им шанс прикоснуться к иностранной культуре, выйти за рамки школьной программы. Программа курса не отличается от базовой, принятой в лингвистическом центре. Кроме изучения языка, дети получают возможность участвовать во множестве внеклассных мероприятий центра.