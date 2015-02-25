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Виктория Сливко стала серебряным призером эстафеты в Раубичах

25 февраля 2015, 11:03
В Раубичах (Республика Беларусь) завершилось первенство мира по биатлону среди юниоров и юниорок до 21 года. Последней дисциплиной в программе 24 февраля стали эстафетные гонки. Тюменская спортсменка Виктория Сливко завоевала серебряную медаль в составе российской сборной.

В гонке 3×6 км сборная России была представлена Викторией Сливко, Натальей Гербуловой и Ульяной Кашейвой. Тюменская спортсменка бежала дистанцию первой, допустив сразу пять промахов на огневом рубеже. В итоге она передала эстафету в 42 секундах от лидера. Наталья Гербулова из Красноярска исправила положение точной стрельбой. Однако, на финальном отрезке Кайшева вновь закрыла мишени с двумя дополнительными патронами, что в итоге и решило судьбу гонки.

Первыми на дистанции стали француженки, допустив на один промах меньше. Россиянки отстали от них на 29,1 секунды. Третьей к финишу пришла сборная Германии, которая также допустила семь промахов, однако, отстала от лидера более чем на полторы минуты.

Тем временем юниорская сборная России в составе Александра Дедюхина, Виктора Третьякова, Эдуарда Латыпова и Александра Поварницына свой шанс на золото не упустила. Россияне стали первыми, опередив на минуту и 12,5 секунды сборную Норвегии. Третьими к финишу пришли французы с отставанием от россиян в 1.22,6 секунды.

Фото: Союз биатлонистов России

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