Виктория Сливко стала серебряным призером эстафеты в Раубичах

В гонке 3×6 км сборная России была представлена Викторией Сливко, Натальей Гербуловой и Ульяной Кашейвой. Тюменская спортсменка бежала дистанцию первой, допустив сразу пять промахов на огневом рубеже. В итоге она передала эстафету в 42 секундах от лидера. Наталья Гербулова из Красноярска исправила положение точной стрельбой. Однако, на финальном отрезке Кайшева вновь закрыла мишени с двумя дополнительными патронами, что в итоге и решило судьбу гонки.