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В Тюмени выступили более 200 скейтеров из трех стран СНГ

25 февраля 2015, 16:14
В скейт-парке SibSub 23 февраля завершились самые крупные соревнования этой зимы по скейтбордингу — SibSub Pro&amp;Am 2015. В них приняли участие около 200 участников более чем из 60 городов Белоруссии, России и Украины.

Представитель Тюмени Алексей Велижанин показал серьезный уровень в категории любителей (am) и занял второе место, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер». Победителем в этом контесте стал Максим Лукичев из Санкт-Петербурга. Третье место досталось Диме Бравичеву из Москвы.

В соревнованиях профессионалов (pro) всех зрителей ждал высочайший уровень катания. Все самые сильные райдеры России и ближнего зарубежья собрались 23 февраля в Тюмени специально для участия в SibSub Pro&Am 2015. Прямую трансляцию соревнований профессионалов смотрели более 4800 человек. Зрители из 28 стран и 237 городов наблюдали за попытками супер-финала.

В итоговой пятерке самым сильным оказался Гоша Конышев (г. Москва), который в суперфинале занял заслуженное первое место. Отдельного внимания заслужил Денис Юзефович — уроженец города Петропавловск-Камчатский, впервые в карьере занявший третье место в соревнованиях такого высокого уровня. Как отметили многие участники, соревнования SibSub Pro&Am 2015 стали новой вехой в истории российского скейтбординга как по уровню организации, так и по уровню катающихся.

Впервые контест такого уровня принимали не столичные города, что стало отличной возможностью для ребят из регионов Сибири и Урала помериться силами с самыми титулованными скейтерами нашей страны. Соревнования SibSub Pro&Am 2015 стали первым проектом команды SibSub в этом году.

В рамках проекта «Я еду в SibSub» организаторы уже приступили к подготовке летнего скейт-лагеря SibSub Skate Camp — самого громкого события в скейтбординге последних 2х лет.

Фото: ДТиС «Пионер»

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