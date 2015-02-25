В Тюмени выступили более 200 скейтеров из трех стран СНГ

В итоговой пятерке самым сильным оказался Гоша Конышев (г. Москва), который в суперфинале занял заслуженное первое место. Отдельного внимания заслужил Денис Юзефович — уроженец города Петропавловск-Камчатский, впервые в карьере занявший третье место в соревнованиях такого высокого уровня. Как отметили многие участники, соревнования SibSub Pro&Am 2015 стали новой вехой в истории российского скейтбординга как по уровню организации, так и по уровню катающихся.