В Тюмени выступили более 200 скейтеров из трех стран СНГ

Представитель Тюмени Алексей Велижанин показал серьезный уровень в категории любителей (am) и занял второе место, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер». Победителем в этом контесте стал Максим Лукичев из Санкт-Петербурга. Третье место досталось Диме Бравичеву из Москвы.
В соревнованиях профессионалов (pro) всех зрителей ждал высочайший уровень катания. Все самые сильные райдеры России и ближнего зарубежья собрались 23 февраля в Тюмени специально для участия в SibSub Pro&Am 2015. Прямую трансляцию соревнований профессионалов смотрели более 4800 человек. Зрители из 28 стран и 237 городов наблюдали за попытками супер-финала.
В итоговой пятерке самым сильным оказался Гоша Конышев (г. Москва), который в суперфинале занял заслуженное первое место. Отдельного внимания заслужил Денис Юзефович — уроженец города Петропавловск-Камчатский, впервые в карьере занявший третье место в соревнованиях такого высокого уровня. Как отметили многие участники, соревнования SibSub Pro&Am 2015 стали новой вехой в истории российского скейтбординга как по уровню организации, так и по уровню катающихся.
Впервые контест такого уровня принимали не столичные города, что стало отличной возможностью для ребят из регионов Сибири и Урала помериться силами с самыми титулованными скейтерами нашей страны. Соревнования SibSub Pro&Am 2015 стали первым проектом команды SibSub в этом году.
В рамках проекта «Я еду в SibSub» организаторы уже приступили к подготовке летнего скейт-лагеря SibSub Skate Camp — самого громкого события в скейтбординге последних 2х лет.
Фото: ДТиС «Пионер»