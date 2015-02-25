В регионе введут налоговые каникулы для начинающих предпринимателей

Напомним, что ставка налога в регионе, начиная с 1 января 2009 года, была снижена в три раза — с 15 до 5 процентов. Пониженная ставка ежегодно пролонгировалась в рамках принимаемого областного закона о предоставлении налоговых льгот. Принятие инициированного губернатором законопроекта о неизменности ставки налога в течение пяти лет позволит обеспечить плановое и стабильное развитие малого бизнеса в среднесрочной перспективе.