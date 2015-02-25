В регионе введут налоговые каникулы для начинающих предпринимателей

Глава региона в порядке законодательной инициативы направил в Тюменскую областную думу проект регионального закона «О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Он предусматривает установление в Тюменской области налоговой ставки в размере 5 процентов для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной системы налогообложения. Ставка устанавливается на период до 31 декабря 2019 года включительно.
Напомним, что ставка налога в регионе, начиная с 1 января 2009 года, была снижена в три раза — с 15 до 5 процентов. Пониженная ставка ежегодно пролонгировалась в рамках принимаемого областного закона о предоставлении налоговых льгот. Принятие инициированного губернатором законопроекта о неизменности ставки налога в течение пяти лет позволит обеспечить плановое и стабильное развитие малого бизнеса в среднесрочной перспективе.
Также в ближайшее время в думу будет направлен законопроект о введении налоговых каникул для начинающих предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Фото: www.ej.by