Тюменская сборная по каратэ завоевала командную бронзу в Чехове

В утренней части соревнований на третью ступень пьедестала поднялись Альфина Сарасомова (весовая категория — 61 кг.) и Ришад Тимерзянов (весовая категория — 60 кг), сообщает Фонд поддержки спорта. В вечерней части Чемпионата в разделе командное кумите сборная Тюменской области также заняла третье место.
В состав команды вошли воспитанники «ОСДЮСШ каратэ» Александр Иванов, Иван Колупаев, Сергей Игнатьев, Павел Долговых и Олег Махмудов. Для Ришада Тимерзянова и Павла Долговых это первый в их жизни «взрослый» Чемпионат России. В качестве тренера команды в Чехов отправился Юрий Калашников.
Судейский корпус Чемпионата также был представлен двумя тюменскими рефери: Игорем Погониным и Юрием Усенком. Возглавил Тюменскую делегацию Президент Федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов. «Результат не тот, на который мы рассчитывали, но тем не менее я бы хотел пожелать удачи нашим спортсменам в следующем году и хочу поблагодарить за самоотверженный труд, который они проявили в ходе подготовки к этим соревнованиям. Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, которые готовили команду и нашим судьям», — прокомментировал итоги чемпионата Андрей Владимирович.
Видео: Фонд поддержки спорта