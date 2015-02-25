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Тюменская сборная по каратэ завоевала командную бронзу в Чехове

25 февраля 2015, 10:16
В минувшие выходные, 21–22 февраля, сборная команда Тюменской области по каратэ выступила на Чемпионате России 2015 года в городе Чехов Московской области. В соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов из 60 регионов России. Второй день Чемпионата принес Тюменской области три бронзовые медали в индивидуальном и командном кумите.

В утренней части соревнований на третью ступень пьедестала поднялись Альфина Сарасомова (весовая категория — 61 кг.) и Ришад Тимерзянов (весовая категория — 60 кг), сообщает Фонд поддержки спорта. В вечерней части Чемпионата в разделе командное кумите сборная Тюменской области также заняла третье место.

В состав команды вошли воспитанники «ОСДЮСШ каратэ» Александр Иванов, Иван Колупаев, Сергей Игнатьев, Павел Долговых и Олег Махмудов. Для Ришада Тимерзянова и Павла Долговых это первый в их жизни «взрослый» Чемпионат России. В качестве тренера команды в Чехов отправился Юрий Калашников.

Судейский корпус Чемпионата также был представлен двумя тюменскими рефери: Игорем Погониным и Юрием Усенком. Возглавил Тюменскую делегацию Президент Федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов. «Результат не тот, на который мы рассчитывали, но тем не менее я бы хотел пожелать удачи нашим спортсменам в следующем году и хочу поблагодарить за самоотверженный труд, который они проявили в ходе подготовки к этим соревнованиям. Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, которые готовили команду и нашим судьям», — прокомментировал итоги чемпионата Андрей Владимирович.

Видео: Фонд поддержки спорта

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