Тюменская сборная по каратэ завоевала командную бронзу в Чехове

Судейский корпус Чемпионата также был представлен двумя тюменскими рефери: Игорем Погониным и Юрием Усенком. Возглавил Тюменскую делегацию Президент Федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов. «Результат не тот, на который мы рассчитывали, но тем не менее я бы хотел пожелать удачи нашим спортсменам в следующем году и хочу поблагодарить за самоотверженный труд, который они проявили в ходе подготовки к этим соревнованиям. Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, которые готовили команду и нашим судьям», — прокомментировал итоги чемпионата Андрей Владимирович.