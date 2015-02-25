Торговые надбавки в области на жизненно важные лекарства под контролем

Именно на лекарства, входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), распространяется государственное регулирование цен. Оно проводится на нескольких уровнях. Во-первых, производители регистрируют предельные отпускные цены. Плюс к этому установлены жесткие ограничения по торговым надбавкам, как в оптовом, так и в розничном звене. Напомним, что в 2015 году в перечень ЖНВЛП включено 567 наименований, с 1 марта дополнительно вводится более 50 наименований. Учитывая, что для каждого из них существуют различные формы выпуска препарата, дозировка, количество доз в упаковке, разные производители, фактически список позиций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов достигает свыше 18 тысяч наименований.
По данным мониторинга, на сегодняшний день средняя торговая оптовая надбавка на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, составляет 9%, средняя розничная — 17%. Причем, предельно допустимая надбавка на территории Тюменской области ограничена на уровне 25%. И это самое низкое значение по сравнению с соседними регионами. Для сравнения, в субъектах Уральского федерального округа предельный уровень розничных надбавок установлен в диапазоне 27–70%.
Областным департаментом тарифной и ценовой политики, территориальным органом Росздравнадзора организован еженедельный мониторинг цен по 50 наименованиям наиболее востребованных лекарственных препаратов различных форм выпуска, входящих в перечень ЖНВЛП, который формируется Министерством здравоохранения Российской Федерации. Так, за 8 недель мониторинга (с 22.12.2014) цены на препараты ЖНВЛП, выросли в Тюменской области — на 0,82%, в том числе в Тюмени — на 5,2%. Все аптечные организации соблюдают установленные законом параметры торговых надбавок и не превышают установленных пределов.
Вместе с тем, специалисты отмечают рост цен в категории лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На них государственное регулирование цен не распространяется. Розничная цена таких лекарств может варьироваться в разных аптеках. Потому специалисты рекомендуют, прежде чем купить лекарственный препарат, стоит поинтересоваться его ценой в нескольких аптечных организациях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Фото: svobdoska.ru