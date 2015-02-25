Торговые надбавки в области на жизненно важные лекарства под контролем

Именно на лекарства, входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), распространяется государственное регулирование цен. Оно проводится на нескольких уровнях. Во-первых, производители регистрируют предельные отпускные цены. Плюс к этому установлены жесткие ограничения по торговым надбавкам, как в оптовом, так и в розничном звене. Напомним, что в 2015 году в перечень ЖНВЛП включено 567 наименований, с 1 марта дополнительно вводится более 50 наименований. Учитывая, что для каждого из них существуют различные формы выпуска препарата, дозировка, количество доз в упаковке, разные производители, фактически список позиций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов достигает свыше 18 тысяч наименований.