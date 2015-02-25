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Сетевые магазины на два месяца заморозят цены

25 февраля 2015, 10:01
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проект соглашения, фиксирующего цены на социально значимые продукты, пишет в среду, 25 февраля, газета «Ведомости» со ссылкой на участников подготовки документа.
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Тюмень

ФАС положительно относится к инициативе, подтвердил изданию замруководителя службы Андрей Кашеваров. После одобрения соглашения цены будут заморожены на два месяца. Как ожидается, ведомство даст ответ в ближайшие дни.

Документ не содержит единообразный и обязательный для всех магазинов список продуктов, ценник которых останется неизменным. Каждый ретейлер сам выберет их из набора социально значимых товаров и сформирует свою корзину. К социально значимым относятся два десятка продуктов: говядина, свинина, баранина, куры, неразделанная замороженная рыба, молоко, некоторые молочные продукты, сахар, соль, подсолнечное масло, крупы, картофель, капуста, морковь, яблоки.

В АКОРТ входят сетевые магазины «Магнит» X5 Retail Group, «Ашан», «Дикси», Metro Cash & Carry, «Лента», «Билла», «Азбука вкуса» и другие.

Фото: tomsk.sibnovosti.ru

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