Сетевые магазины на два месяца заморозят цены

Документ не содержит единообразный и обязательный для всех магазинов список продуктов, ценник которых останется неизменным. Каждый ретейлер сам выберет их из набора социально значимых товаров и сформирует свою корзину. К социально значимым относятся два десятка продуктов: говядина, свинина, баранина, куры, неразделанная замороженная рыба, молоко, некоторые молочные продукты, сахар, соль, подсолнечное масло, крупы, картофель, капуста, морковь, яблоки.