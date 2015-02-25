Сетевые магазины на два месяца заморозят цены

ФАС положительно относится к инициативе, подтвердил изданию замруководителя службы Андрей Кашеваров. После одобрения соглашения цены будут заморожены на два месяца. Как ожидается, ведомство даст ответ в ближайшие дни.
Документ не содержит единообразный и обязательный для всех магазинов список продуктов, ценник которых останется неизменным. Каждый ретейлер сам выберет их из набора социально значимых товаров и сформирует свою корзину. К социально значимым относятся два десятка продуктов: говядина, свинина, баранина, куры, неразделанная замороженная рыба, молоко, некоторые молочные продукты, сахар, соль, подсолнечное масло, крупы, картофель, капуста, морковь, яблоки.
В АКОРТ входят сетевые магазины «Магнит» X5 Retail Group, «Ашан», «Дикси», Metro Cash & Carry, «Лента», «Билла», «Азбука вкуса» и другие.
Фото: tomsk.sibnovosti.ru