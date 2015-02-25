Сердцам тюменцев поможет особая программа

По словам заместителя начальника управления организации медицинской помощи и развития медицинских технологий департамента здравоохранения Тюменской области Светланы Сосновской, программа включает пять задач: 1 — информирование населения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; 2 — выявление лиц с факторами риска и болезнями, которые могут усугубить течение сердечно-сосудистых заболеваний (диспансеризация, профосмотры); 3 — создание и развитие организационной системы для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (в области уже создано три центра в Ишиме, Тобольске и Ялуторовске); 4 — повышать профессионализм врачей; 5 — приобретение высокотехнологического оборудования.