Сердцам тюменцев поможет особая программа

По словам заместителя начальника управления организации медицинской помощи и развития медицинских технологий департамента здравоохранения Тюменской области Светланы Сосновской, программа включает пять задач: 1 — информирование населения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; 2 — выявление лиц с факторами риска и болезнями, которые могут усугубить течение сердечно-сосудистых заболеваний (диспансеризация, профосмотры); 3 — создание и развитие организационной системы для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (в области уже создано три центра в Ишиме, Тобольске и Ялуторовске); 4 — повышать профессионализм врачей; 5 — приобретение высокотехнологического оборудования.
«Кроме того, мы хотим создать гибридную операционную с 3D оборудованием, что позволит проводить операции на очень высоком уровне. Помимо этого, планируем приобрести оборудование для проведения операций при различных нарушениях ритма сердца. Это аспект совершенствования высокотехнологичной помощи очень важен», — добавила Светлана Сосновская.
В настоящее время «Сосудистая программа» одобрена департаментом здравоохранения области и находится на согласовании в правительстве.
Фото: edinstvennaya.ua