Подросток обокрал таксиста и водителя маршрутки

Тюменский девятиклассник обворовал таксиста и водителя маршрутки. В отношении подростка, и без того состоящего на учете в полиции, возбуждено два уголовных дела.
Вчера утром в отдел полиции № 7 поступило сообщение от тюменца, работающего таксистом. Мужчина рассказал, что уснул и оставил машину открытой. Пока таксист отдыхал, неизвестный забрал его сумку с телефоном, документами и деньгами.
Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого — 15-летнего ученика 9 класса одной из школ, состоящего на учете в полиции за употребление алкоголя. Когда подростка доставили в отдел полиции, в дежурную часть поступило еще одно заявление: в маршрутном такси разбили стекла и похитили из автомобиля деньги, а также терминал для считывания транспортных карт.
«Участковыми уполномоченными в ходе работы с задержанным установлена его причастность к совершению и этого преступления. Большая часть похищенного изъята, однако деньги подозреваемый вместе со своими друзьями успел потратить», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).
Добавим, что 15-летний вор — не единственный подросток, побывавший вчера в отделе полиции. Накануне сотрудники правоохранительных органов установили личности юных грабителей, которые 31 января напали на незнакомого школьника, затащили его в подъезд, побили и отобрали дорогой телефон. Двое 16-летних жителей Тюмени и один подросток из Тюменского района задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних напоминают родителям о необходимости проведения профилактических бесед с детьми. Стоит рассказать им об ответственности, наступающей за совершение противозаконных действий. «Телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855.