Подросток обокрал таксиста и водителя маршрутки

Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого — 15-летнего ученика 9 класса одной из школ, состоящего на учете в полиции за употребление алкоголя. Когда подростка доставили в отдел полиции, в дежурную часть поступило еще одно заявление: в маршрутном такси разбили стекла и похитили из автомобиля деньги, а также терминал для считывания транспортных карт.