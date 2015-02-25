Нарушивший ПДД тюменец пытался подкупить инспекторов ДПС

«Находясь в салоне, нарушитель, желая избежать административной ответственности, положил взятку на подлокотник между сиденьями. Довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку сотрудники полиции отказались от взятки и незамедлительно доложили об этом факте. В скором времени обвиняемый был задержан», — сообщили в пресс-службе Следственнго управления СК РФ по Тюменской области.