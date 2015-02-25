Нарушивший ПДД тюменец пытался подкупить инспекторов ДПС

17 февраля 2015 года на 112 километре автодороги «Тюмень-Омск» тюменец, управляя своим автомобилем, нарушил правила дорожного движения, совершив обгон в неположенном месте. Он был остановлен инспекторами ДПС МО МВД РФ «Заводоуковский». Для дальнейшего разбирательства и оформления административного протокола водителю было предложено сесть в служебный автомобиль.
«Находясь в салоне, нарушитель, желая избежать административной ответственности, положил взятку на подлокотник между сиденьями. Довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку сотрудники полиции отказались от взятки и незамедлительно доложили об этом факте. В скором времени обвиняемый был задержан», — сообщили в пресс-службе Следственнго управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.