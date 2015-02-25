Количество гипертоников в области превышает общероссийский показатель

«Данные свидетельствуют о более высокой распространенности и не достаточно эффективной терапии артериальной гипертонии в области. Это заболевание отмечается у 49,1% обследованных в возрасте 25–64 лет, в то время как в Российской Федерации этот показатель равен 44%», — сказала она. Знали о своем заболевании лишь 57% людей, принимали какие-либо антигепертензивные препараты 38,5% больных артериальной гипертонией. При этом эффективной, то есть приводящей к достижению целевого уровня терапия была у 37,1% больных.