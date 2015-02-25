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Количество гипертоников в области превышает общероссийский показатель

25 февраля 2015, 11:44
Работа по выявлению больных артериальной гипертонией в Тюменской области неудовлетворительна. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель начальника управления организации медицинской помощи и развития медицинских технологий департамента здравоохранения Тюменской области Светлана Сосновская.
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Тюмень

«Данные свидетельствуют о более высокой распространенности и не достаточно эффективной терапии артериальной гипертонии в области. Это заболевание отмечается у 49,1% обследованных в возрасте 25–64 лет, в то время как в Российской Федерации этот показатель равен 44%», — сказала она. Знали о своем заболевании лишь 57% людей, принимали какие-либо антигепертензивные препараты 38,5% больных артериальной гипертонией. При этом эффективной, то есть приводящей к достижению целевого уровня терапия была у 37,1% больных.

Стоит отметить, что 2015 год объявлен в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Болезни сердца занимают лидирующую позицию среди причин причины смертности взрослого населения Тюменской области. среди основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная гипертония, ожирение, большое содержание холестерина и курение.

Фото: uainfo.org

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