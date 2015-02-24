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«Зимний спринт»-2014/15 завершён

24 февраля 2015, 14:52
22 февраля на снежно-грунтовой трассе «Мирай» прошёл пятый и финальный этап открытого Чемпионата по фигурному вождению автомобилей «Зимний спринт-2014/15», продолживший набирающий обороты зимний автоспортивный сезон в Тюмени.

Всего за прошедший чемпионат в классе «Передний привод» за победу боролись 25 участников, 20 в классе «Задний привод», 11 в зачёте «Полный привод» и 17 в классе «Абсолют». Не все спортсмены выходили на старт каждого из пяти этапов, что в итоге и сказалось на их итоговом положении по результатам сезона

Итоги пятого этапа Чемпионата «Зимний спринт-2014/15»:

Класс «Передний привод»:

  1. Евгений Викулов (ВАЗ-2108)
  2. Валерий Киселев (ВАЗ-2108)
  3. Ренат Гайфуллин (ВАЗ-2114)

Класс «Задний привод»:

  1. Влад Филиппов/Павел Бондарев (ВАЗ-2106)
  2. Константин Королев/Наталья Борисова (ВАЗ-21074)
  3. Анатолий Орлов (Mercedes-Benz 190E)

Класс «Полный привод»:

  1. Александр Бородин/Дмитрий Бородин (Toyota Celica GT-Four)
  2. Александр Клюнк/Евгений Ташланов (Toyota Celica)
  3. Михаил Волков/Дмитрий Глазков (Toyota Sprinter Trueno)

Класс «Абсолют»:

  1. Михаил Волков/Дмитрий Глазков (Toyota Sprinter Trueno)
  2. Юрий Музыка/Андрей Богатов (Honda S2000)
  3. Валерий Киселев (ВАЗ-2108)

Класс «Свободный»:

  1. Юрий Музыка/Андрей Богатов (ВАЗ-2108)
  2. Александр Бородин/Дмитрий Бородин (Honda S2000)
  3. Евгений Рожнов (ВАЗ-21213)

Зачёт «Автоледи»:

  1. Наталья Маловецкая (Toyota Vitz RS)
  2. Оксана Соколова/Татьяна Бодягина (Hyundai Getz)
  3. Людмила Быковская (Chevrolet)

Командный зачёт:

Итоги Чемпионата «Зимний спринт-2014/15»:

Класс «Передний привод»:

  1. Евгений Викулов (ВАЗ-2108)
  2. Ренат Гайфуллин (ВАЗ-2114)
  3. Валерий Киселев (ВАЗ-2108)

Класс «Задний привод»:

  1. Влад Филиппов/Павел Бондарев (ВАЗ-2106)
  2. Константин Королев/Наталья Борисова (ВАЗ-21074)
  3. Дмитрий Сайфуллин (ИЖ-2126)

Класс «Полный привод»:

  1. Александр Бородин/Дмитрий Бородин (Toyota Celica GT-Four)
  2. Михаил Волков/Дмитрий Глазков (Toyota Sprinter Trueno)
  3. Александр Клюнк/Евгений Ташланов (Toyota Celica)

Класс «Абсолют»:

  1. Михаил Волков/Дмитрий Глазков (Toyota Sprinter Trueno)
  2. Юрий Музыка/Андрей Богатов (ВАЗ-2108)
  3. Ренат Гайфуллин (ВАЗ-2114)

Зачёт «Автоледи»:

  1. Наталья Маловецкая (Toyota Vitz RS)
  2. Оксана Соколова/Татьяна Бодягина (Hyundai Getz)
  3. Людмила Быковская (Chevrolet)

Командный зачёт:

  1. BTR («Бешеные Табуретки Рейсинг»)

#Новости#Автомобили#Автоспорт#Транспорт#Маша#Общество
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