«Зимний спринт»-2014/15 завершён

Всего за прошедший чемпионат в классе «Передний привод» за победу боролись 25 участников, 20 в классе «Задний привод», 11 в зачёте «Полный привод» и 17 в классе «Абсолют». Не все спортсмены выходили на старт каждого из пяти этапов, что в итоге и сказалось на их итоговом положении по результатам сезона