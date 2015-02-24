Тюменец за дозу пускал к себе «солевых» наркоманов

В Тюмени будут судить 44-летнего Владимира Богданова, который устроил в своем жилище наркопритон. Он обвиняется по ч.1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления психотропных веществ).
Богданов в 2012 году был осужден к лишению свободы за незаконные действия с наркотиками и содержание наркопритона. В январе 2014 года он условно-досрочно освободился из заключения, но на путь исправления так и не встал.
«В декабре 2014 года оперативникам отдела полиции № 8 стало известно, что безработный Богданов за дозу предоставляет свое жилье знакомым наркоманам для употребления психотропных веществ, известных под названием „соль“. В январе 2015 года в ходе спецмероприятий противоправная деятельность мужчины была пресечена», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд. Отметим, что санкция ч.1 ст. 232 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.