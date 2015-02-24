Полицейские показали мастерство вождения на льду

В классе автомобилей с передним приводом победил генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник УМВД России по Тюменской области, он выступал на «Лада Калина». Тренером у генерала выступил Андрей Руцинский, Главный федеральный инспектор по Тюменской области, мастер спорта по автогонкам. «Я сам участвую в гонках Чемпионата России и Кубка России с тюменской командой „Вираж“, которая в прошлом году стала чемпионом России в классе Д2-1600, и всегда говорю, что дороги общего пользования не предназначены для гонок, — отметил Андрей Руцинский — Надо беречь себя, жизни своих сограждан, своих земляков и адреналин получать только на спортивных трассах, как на этих соревнованиях».