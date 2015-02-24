Полицейские показали мастерство вождения на льду

По словам Евгения Красильникова, директора команды ООО «Миднайт ПРОджект», выступившей инициатором и одним из организаторов конкурса, такого большого числа болельщиков на этом льду еще не собиралось.
В личном зачете соревнований среди полноприводных автомобилей победу одержал представитель Тюменского института повышения квалификации МВД РФ Сергей Доровин, выступавший на автомобиле Subaru Legacy. Первым в заездах автомобилей с задним приводом стал Андрей Саламахин из отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Тюменской области, на ВАЗ-2105, сообщает ГИБДД Тюменской области.
В классе автомобилей с передним приводом победил генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник УМВД России по Тюменской области, он выступал на «Лада Калина». Тренером у генерала выступил Андрей Руцинский, Главный федеральный инспектор по Тюменской области, мастер спорта по автогонкам. «Я сам участвую в гонках Чемпионата России и Кубка России с тюменской командой „Вираж“, которая в прошлом году стала чемпионом России в классе Д2-1600, и всегда говорю, что дороги общего пользования не предназначены для гонок, — отметил Андрей Руцинский — Надо беречь себя, жизни своих сограждан, своих земляков и адреналин получать только на спортивных трассах, как на этих соревнованиях».
В командном зачете «Сцецоперации «Лед» победила сборная Управления Госавтоинспекции Тюменской области, вторыми стали сотрудники межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Тюменской области, третье место у команды отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Тюмени.
Вручая награды своим сотрудникам, генерал-майор полиции Юрий Алтынов отметил, что полицейским, будь то сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны, ежедневно приходится сталкиваться с ситуациями, где необходимо экстремальное вождение. На таких соревнованиях мы можем убедиться, насколько они уверенно, умело, профессионально водят служебные автомобили. Юрий Алтынов поддержал проведение подобных мероприятий и в летнее время.