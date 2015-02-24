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Почта предлагает подписаться на любимые издания по ценам ниже 2014 года

24 февраля 2015, 09:01
Почта России проводит досрочную Всероссийскую декаду подписки по ценам ниже 2014 года. По информации тюменского филиала почты, в среднем по области на 1000 жителей приходится 155 экземпляров оформленной подписки.

«Большим спросом пользуются у жителей областного центра издания „Наука и жизнь“, „Физкультура и спорт“, не утратили интерес подписчики к центральным газетам „Российская газета“, „Аргументы и факты“, „Комсомольская правда“. Из областных газет больше всего подписчиков у „Тюменской области сегодня“, „Тюменских известий“, „Тюменской правды“, „Удачи“. Очень активно горожане выписывают журналы по рукоделию, декоративно-прикладному искусству. Организации подписываются на издания по экономике, бизнесу, бухгалтерии. Для ребят родители выписывают детские центральные издания», — прокомментировали в УФПС Тюменской области филиале ФГУП «Почта России».

Декада подписки состоится с 26 февраля по 7 марта. Клиенты Почты России смогут подписаться на любимые издания ниже цен 2014 года. В декаде подписки примут участие как федеральные, так и региональные СМИ, которые предоставят своим читателям скидки на подписку от прошлогодней цены. Дополнительно к ним Почта России также снизит цену: на 5% для федеральных изданий и на 10% — для региональных и местных СМИ.

Во всех почтовых отделениях страны читатели смогут получить информацию о специальных условиях подписки или купить любимые издания.

«Институт подписки очень важен и для государства, и для населения, и для самих изданий. Наша цель — поддержать его, чтобы 20 миллионов подписчиков по всей стране могли и дальше получать свои любимые газеты и журналы на дом или приобретать их в ближайших почтовых отделениях», — подчеркнул генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

«Досрочная декада подписки — это не первая инициатива Почты России по сохранению и развитию подписки. На поддержку подписной кампании на 1-ое полугодие 2015 года Почта России выделила 600 млн рублей, которые были направлены на обеспечение подписных скидок для населения. Благодаря этому выросли подписные тиражи в удаленных регионах: на Камчатке — на 17%, в Тыве — на 18%, в Приморском крае — на 12%», — отмечает заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

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