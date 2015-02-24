Почта предлагает подписаться на любимые издания по ценам ниже 2014 года

«Институт подписки очень важен и для государства, и для населения, и для самих изданий. Наша цель — поддержать его, чтобы 20 миллионов подписчиков по всей стране могли и дальше получать свои любимые газеты и журналы на дом или приобретать их в ближайших почтовых отделениях», — подчеркнул генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.