Почта предлагает подписаться на любимые издания по ценам ниже 2014 года

«Большим спросом пользуются у жителей областного центра издания „Наука и жизнь“, „Физкультура и спорт“, не утратили интерес подписчики к центральным газетам „Российская газета“, „Аргументы и факты“, „Комсомольская правда“. Из областных газет больше всего подписчиков у „Тюменской области сегодня“, „Тюменских известий“, „Тюменской правды“, „Удачи“. Очень активно горожане выписывают журналы по рукоделию, декоративно-прикладному искусству. Организации подписываются на издания по экономике, бизнесу, бухгалтерии. Для ребят родители выписывают детские центральные издания», — прокомментировали в УФПС Тюменской области филиале ФГУП «Почта России».
Декада подписки состоится с 26 февраля по 7 марта. Клиенты Почты России смогут подписаться на любимые издания ниже цен 2014 года. В декаде подписки примут участие как федеральные, так и региональные СМИ, которые предоставят своим читателям скидки на подписку от прошлогодней цены. Дополнительно к ним Почта России также снизит цену: на 5% для федеральных изданий и на 10% — для региональных и местных СМИ.
Во всех почтовых отделениях страны читатели смогут получить информацию о специальных условиях подписки или купить любимые издания.
«Институт подписки очень важен и для государства, и для населения, и для самих изданий. Наша цель — поддержать его, чтобы 20 миллионов подписчиков по всей стране могли и дальше получать свои любимые газеты и журналы на дом или приобретать их в ближайших почтовых отделениях», — подчеркнул генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.
«Досрочная декада подписки — это не первая инициатива Почты России по сохранению и развитию подписки. На поддержку подписной кампании на 1-ое полугодие 2015 года Почта России выделила 600 млн рублей, которые были направлены на обеспечение подписных скидок для населения. Благодаря этому выросли подписные тиражи в удаленных регионах: на Камчатке — на 17%, в Тыве — на 18%, в Приморском крае — на 12%», — отмечает заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.