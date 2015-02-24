Над созданием госаптек задумались в правительстве

«Я считаю, что давно пора было создать в России сеть госаптек, поскольку сегодня в аптечной сети творится безобразие. Необходим противовес коммерческим структурам, которые заинтересованы, прежде всего, в зарабатывании денег. Я являюсь сторонником идеи введения государственных аптек, а также приветствую желание наладить строгий контроль за ценообразованием и ассортиментом лекарств в России», — цитирует Рошаля пресс-служба ОНФ.