Над созданием госаптек задумались в правительстве

По словам члена центрального штаба ОНФ, главы некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля, сеть государственных аптек должна стать противовесом коммерческим аптечным структурам.
«Я считаю, что давно пора было создать в России сеть госаптек, поскольку сегодня в аптечной сети творится безобразие. Необходим противовес коммерческим структурам, которые заинтересованы, прежде всего, в зарабатывании денег. Я являюсь сторонником идеи введения государственных аптек, а также приветствую желание наладить строгий контроль за ценообразованием и ассортиментом лекарств в России», — цитирует Рошаля пресс-служба ОНФ.
По мнению Рошаля, аптеки вообще нельзя было передавать в коммерческие руки. По его словам, это вопрос государственной безопасности и того, как власти удовлетворяют основные потребности населения.
Как сообщает РИА Новости, правительство России до 20 марта должно провести мониторинг цен на лекарства, в том числе, входящие в список жизненно необходимых препаратов. После первой проверки кабмин должен будет отчитываться по ценам на лекарства ежемесячно.
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