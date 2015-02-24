nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Мобильное приложение «Послы жизни» будет следить за здоровьем тюменцев

24 февраля 2015, 10:20
Мобильное приложение «Послы жизни» для Android и iOS, которое поможет людям следить за свои здоровьем, запустят в Тюмени в марте 2015 года.
Сюжет
Тюмень

«С помощью этого приложения человек сможет контролировать свое артериальное давление и сообщать о своих показателях врачу, родственникам. Или, например, у пациента сахарный диабет, и он должен измерять уровень глюкозы в крови, если показатели завышены, то можно проконсультироваться с врачом, который уже определит, стоит идти на прием или нет. Возможно, доктор даст какой-то совет, все нормализуется, и человеку не нужно будет приходить в поликлинику», — сказала на пресс-конференции первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брынза.

Отметим, проект «Послы жизни» в Тюмени стартовал в июле 2014 года. Он создан для того, чтобы рассказать населению о признаках хронических заболеваний, о том, как их предупредить, и о том, как следить за своим здоровьем тем, кто уже имеет хронические заболевания. В рамках этого проекта будут проходить обучающие вебинары, научные конференции.

Наталья Брынза также добавила, что Тюменская область выбрана пилотной территорией для реализации проекта «Послы жизни», в рамках которого будут развиваться дистанционные технологии.

«Вообще, мы планируем широко использовать дистанционные технологии. Например, в поликлинике № 17 уже начали консультировать молодых мам по Скайпу. У них возникает очень много вопросов, как перевернуть ребенка, почистить глазки, ушки. Консультирование по Скайпу мы будем развивать», — отметила она.

Более подробную информацию о реализации проекта сообщат позже.

Фото: shtuka.biz

#Новости#Мобильное приложение#Здравоохранение#Здоровье#Тюмень#Послы жизни#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25