Мобильное приложение «Послы жизни» будет следить за здоровьем тюменцев

«С помощью этого приложения человек сможет контролировать свое артериальное давление и сообщать о своих показателях врачу, родственникам. Или, например, у пациента сахарный диабет, и он должен измерять уровень глюкозы в крови, если показатели завышены, то можно проконсультироваться с врачом, который уже определит, стоит идти на прием или нет. Возможно, доктор даст какой-то совет, все нормализуется, и человеку не нужно будет приходить в поликлинику», — сказала на пресс-конференции первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брынза.
Отметим, проект «Послы жизни» в Тюмени стартовал в июле 2014 года. Он создан для того, чтобы рассказать населению о признаках хронических заболеваний, о том, как их предупредить, и о том, как следить за своим здоровьем тем, кто уже имеет хронические заболевания. В рамках этого проекта будут проходить обучающие вебинары, научные конференции.
Наталья Брынза также добавила, что Тюменская область выбрана пилотной территорией для реализации проекта «Послы жизни», в рамках которого будут развиваться дистанционные технологии.
«Вообще, мы планируем широко использовать дистанционные технологии. Например, в поликлинике № 17 уже начали консультировать молодых мам по Скайпу. У них возникает очень много вопросов, как перевернуть ребенка, почистить глазки, ушки. Консультирование по Скайпу мы будем развивать», — отметила она.
Более подробную информацию о реализации проекта сообщат позже.
Фото: shtuka.biz