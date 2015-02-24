Мобильное приложение «Послы жизни» будет следить за здоровьем тюменцев

«С помощью этого приложения человек сможет контролировать свое артериальное давление и сообщать о своих показателях врачу, родственникам. Или, например, у пациента сахарный диабет, и он должен измерять уровень глюкозы в крови, если показатели завышены, то можно проконсультироваться с врачом, который уже определит, стоит идти на прием или нет. Возможно, доктор даст какой-то совет, все нормализуется, и человеку не нужно будет приходить в поликлинику», — сказала на пресс-конференции первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брынза.