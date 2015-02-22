«Погребок»: мужику — мясо и разносолы

Самое любимое блюдо большинства мужчин — это вкусно приготовленное мясо, дополненное всевозможными салатами и маринадами. И с этим сложно поспорить. А если мясо еще и с нежнейшим вкусом, полезное и диетическое, как, например, мясо марала, то мужчин с удовольствием за столом поддерживают и женщины.
Известный в Тюмени интернет-магазин «Погребок» предлагает накрыть 23 февраля настоящий «мужской» праздничный стол с блюдами из мяса марала, рыбкой и вкуснейшими разносолами. А заказать все для этого можно уже сейчас с доставкой на дом на сайте www.pogrebokpro.ru
Мясо надо есть
Диетическим мясом марала и тремя видами свежемороженой рыбки семейства сиговых — ряпушкой, сырком и щекуром — ассортимент «Погребка» пополнился неспроста. Здесь знают, что такое вкусное мясо и изумительная рыбка без внимания мужчин и женщин не останутся не только в праздник, но каждый день.
Мясо марала удивительно нежное и по вкусу напоминает оленину. Блюда из него готовить не сложнее, чем из какого-либо другого мяса, а получаются они более насыщенными и считаются деликатесными.
А о пользе мяса дикого марала известно с давних пор. Мясо этого животного отличается высоким содержанием полезных веществ, а низкая калорийность отлично подходит для людей, стремящихся к здоровому образу жизни и стройной фигуре. В составе мяса дикого марала более 16 видов аминокислот, витамины Е, группы В, магний, калий, железо, натрий, марганец, селен, цинк, медь и фосфор.
Мясо марала под грибами — от «Погребка». Нарезать небольшими кубиками полкило мяса марала. Одну крупную нашинкованную луковицу обжарить до золотистого цвета на сале. Положить сверху мясные кусочки и тушить все вместе под крышкой на медленном огне 30 минут. Посолить, поперчить, добавить замороженные шампиньоны и тушить еще 15 минут. Как только жидкость выпарится, подсыпать в сковороду столовую ложку муки и, перемешивая, обжарить. Долить 150 граммов воды или бульона и по вкусу лимонный сок. Вода закипит — выключить огонь. На гарнир идеален рис.
Когда рыбка тает во рту
Рыбка тоже полезна и вкусна — в мясе рыб семейства сиговых содержатся те вещества, без которых нормальная работа человеческого организма невозможна. К примеру, жир этих рыб содержит большое количество важных витаминов и минералов. Среди них витамины А и D, которые поддерживают здоровое зрение человека и крепкие кости. Еще мясо ряпушки, сырка и щекура обладает отличным вкусом, а потому ценителей у этой рыбы с каждой снятой пробой становится все больше.
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