«Погребок»: мужику — мясо и разносолы

Рыбка тоже полезна и вкусна — в мясе рыб семейства сиговых содержатся те вещества, без которых нормальная работа человеческого организма невозможна. К примеру, жир этих рыб содержит большое количество важных витаминов и минералов. Среди них витамины А и D, которые поддерживают здоровое зрение человека и крепкие кости. Еще мясо ряпушки, сырка и щекура обладает отличным вкусом, а потому ценителей у этой рыбы с каждой снятой пробой становится все больше.