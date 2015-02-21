Сотрудницы ГИБДД накормили дальнобойщиков блинами

Это только кажется, что у сотрудников Госавтоинспекции и водителей-дальнобойщиков мало общего. На самом деле и те, и другие — профессионалы дорог. Водители-дальнобойщики одни из самых дисциплинированных и организованных участников дорожного движения. На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, которая в регионе считается самой опасной, водители-дальнобойщики не раз помогали инспекторам оказывать помощь замерзающим водителям. Они всегда сообщают о происшествиях и авариях на трассе, выходят на связь с инспекторами ДПС через свои радиостанции.