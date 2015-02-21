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Сотрудницы ГИБДД накормили дальнобойщиков блинами

21 февраля 2015, 13:00
Сотрудницы ГИБДД в Уватском районе Тюменской области напекли блинов для водителей-дальнобойщиков, проезжающих по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Вместе с девушками-волонтерами, сотрудницы ГИБДД угостили блинами с медом и сгущенным молоком, а также чаем водителей большегрузов.
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Тюмень

Это только кажется, что у сотрудников Госавтоинспекции и водителей-дальнобойщиков мало общего. На самом деле и те, и другие — профессионалы дорог. Водители-дальнобойщики одни из самых дисциплинированных и организованных участников дорожного движения. На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, которая в регионе считается самой опасной, водители-дальнобойщики не раз помогали инспекторам оказывать помощь замерзающим водителям. Они всегда сообщают о происшествиях и авариях на трассе, выходят на связь с инспекторами ДПС через свои радиостанции.

Когда в суровые морозные дни прошлогодней зимы, уватские инспекторы ДПС накормили водителей горячей ухой, весть об этом разнеслась по всей многокилометровой трассе. Этой зимой водители не раз интересовались у сотрудников ГИБДД, будут ли их снова кормить ухой. Решили угостить блинами в преддверии Масленицы и Дня защитника Отечества.

Три сотрудницы ГИБДД напекли более двухсот блинов для водителей. Неожиданное угощение очень понравилось водителям. От сотрудниц ГИБДД многие из них не ожидали вкусных таких поздравлений. Каждый из поздравленных водителей уехал с позитивным настроем и обещанием всегда быть внимательными и законопослушными в пути. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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