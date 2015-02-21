Конфликты между врачом и пациентом хотят урегулировать

По мнению президента Нацмедпалаты Леонида Рошаля, необходимость в системном подходе к правовому урегулированию конфликтов между врачами и пациентами назрела уже давно. Нужно только создать условия для подготовки специалистов — именно в этом случае и врач, и пациент смогут получить объективную оценку ситуации и правовую защиту. На государственном уровне до сих пор не был создан эффективный алгоритм досудебного разбирательства.
Как сообщает Медицинский вестник, в рамках Национальной медицинской палаты был разработан проект, направленный на развитие системы юридической защиты медиков на базе профессиональных и территориальных общественных некоммерческих организаций медицинских работников, являющихся членами палаты. Цель проекта — обучение членов Национальной медицинской палаты по программам повышения квалификации в сфере медиации и третейского судопроизводства, а также создание региональных центров по урегулированию конфликтов между врачами и пациентами.
Успешными наработками в развитии системы защиты как врача, так и пациента готовы поделиться специалисты Смоленской врачебной палаты.
Бесплатное обучение для членов Национальной медицинской палаты, которое начнется в марте, будет проходить по двум программам: «Основы медиации» и «Организация деятельности третейских судов в здравоохранении и социальной сфере».
Представители медицинской общественности Тюменской области также примут участие в обучении. Об этом сообщает Тюменское региональное медицинское общество.
Фото: pomnipro.ru