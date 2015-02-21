Конфликты между врачом и пациентом хотят урегулировать

По мнению президента Нацмедпалаты Леонида Рошаля, необходимость в системном подходе к правовому урегулированию конфликтов между врачами и пациентами назрела уже давно. Нужно только создать условия для подготовки специалистов — именно в этом случае и врач, и пациент смогут получить объективную оценку ситуации и правовую защиту. На государственном уровне до сих пор не был создан эффективный алгоритм досудебного разбирательства.