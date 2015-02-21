nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Конфликты между врачом и пациентом хотят урегулировать

21 февраля 2015, 10:01
Национальная медицинская палата создает общероссийскую систему досудебного и внесудебного урегулирования конфликтов между врачом и пациентом и третейского судопроизводства.

По мнению президента Нацмедпалаты Леонида Рошаля, необходимость в системном подходе к правовому урегулированию конфликтов между врачами и пациентами назрела уже давно. Нужно только создать условия для подготовки специалистов — именно в этом случае и врач, и пациент смогут получить объективную оценку ситуации и правовую защиту. На государственном уровне до сих пор не был создан эффективный алгоритм досудебного разбирательства.

Как сообщает Медицинский вестник, в рамках Национальной медицинской палаты был разработан проект, направленный на развитие системы юридической защиты медиков на базе профессиональных и территориальных общественных некоммерческих организаций медицинских работников, являющихся членами палаты. Цель проекта — обучение членов Национальной медицинской палаты по программам повышения квалификации в сфере медиации и третейского судопроизводства, а также создание региональных центров по урегулированию конфликтов между врачами и пациентами.

Успешными наработками в развитии системы защиты как врача, так и пациента готовы поделиться специалисты Смоленской врачебной палаты.

Бесплатное обучение для членов Национальной медицинской палаты, которое начнется в марте, будет проходить по двум программам: «Основы медиации» и «Организация деятельности третейских судов в здравоохранении и социальной сфере».

Представители медицинской общественности Тюменской области также примут участие в обучении. Об этом сообщает Тюменское региональное медицинское общество.

Фото: pomnipro.ru

#Новости#Пациенты#Конфликт#Здравоохранение#Врачи#Здоровье#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25