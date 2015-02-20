Тюменские каратисты отправились на Чемпионат России в Подмосковье

Альфина Сарасомова является действующим Чемпионом России и ей предстоит отстоять своё звание. А для Ришада Тимерзянова и Павла Долговых это первый в их жизни «взрослый» Чемпионат России. В качестве тренера команды в Чехов отправился Юрий Калашников, именно ему предстоит выводить спортсменов на татами, которые будут отстаивать честь нашего региона.