Тюменские каратисты отправились на Чемпионат России в Подмосковье

В состав команды Тюменской области вошли спортсмены Областной специализированной школы каратэ, завоевавшие путевку на Чемпионате УРФО: Альфина Сарасомова, Ришад Тимерзянов, Александр Иванов, Иван Колупаев, Сергей Игнатьев и Павел Долговых, сообщает пресс-служба Фонда поддержки спорта.
Альфина Сарасомова является действующим Чемпионом России и ей предстоит отстоять своё звание. А для Ришада Тимерзянова и Павла Долговых это первый в их жизни «взрослый» Чемпионат России. В качестве тренера команды в Чехов отправился Юрий Калашников, именно ему предстоит выводить спортсменов на татами, которые будут отстаивать честь нашего региона.
Тюменцев ждет серьезная конкуренция на этом чемпионате: в нем примут участие более 300 спортсменов из 60 регионов страны, также прошедших отбор на окружном уровне.
Судейский корпус Чемпионата также будет представлен двумя тюменскими рефери: справедливое судейство будут обеспечивать Игорь Погонин и Юрий Усенок. Возглавил Тюменскую делегацию Президент Федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов. «Этот турнир, несомненно, важен для нашей команды. Но, несмотря на то, что у каждого из членов сборной Тюменской области есть свои определённые задачи, которые им предстоит решить, основная цель — победа», — прокомментировал предстоящее выступление Андрей Владимирович».