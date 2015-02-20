nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские каратисты отправились на Чемпионат России в Подмосковье

20 февраля 2015, 15:25
Сборная Тюменской области по каратэ отправилась на Чемпионат России, который пройдет в подмосковном Чехове в преддверие Дня защитника Отечества 21–22 февраля. Результатом этого турнира станет отбор на предстоящее Первенство Европы в Стамбуле.

В состав команды Тюменской области вошли спортсмены Областной специализированной школы каратэ, завоевавшие путевку на Чемпионате УРФО: Альфина Сарасомова, Ришад Тимерзянов, Александр Иванов, Иван Колупаев, Сергей Игнатьев и Павел Долговых, сообщает пресс-служба Фонда поддержки спорта.

Альфина Сарасомова является действующим Чемпионом России и ей предстоит отстоять своё звание. А для Ришада Тимерзянова и Павла Долговых это первый в их жизни «взрослый» Чемпионат России. В качестве тренера команды в Чехов отправился Юрий Калашников, именно ему предстоит выводить спортсменов на татами, которые будут отстаивать честь нашего региона.

Тюменцев ждет серьезная конкуренция на этом чемпионате: в нем примут участие более 300 спортсменов из 60 регионов страны, также прошедших отбор на окружном уровне.

Судейский корпус Чемпионата также будет представлен двумя тюменскими рефери: справедливое судейство будут обеспечивать Игорь Погонин и Юрий Усенок. Возглавил Тюменскую делегацию Президент Федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов. «Этот турнир, несомненно, важен для нашей команды. Но, несмотря на то, что у каждого из членов сборной Тюменской области есть свои определённые задачи, которые им предстоит решить, основная цель — победа», — прокомментировал предстоящее выступление Андрей Владимирович».

#Новости#Чемпионат России#Соревнования#Каратэ#Алексей#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25