С начала года бензин подешевел на 0,6%

Цены на дизельное топливо снизились с 10 по 16 февраля на 0,1% после снижения на 0,3% неделей и на 0,2% двумя неделями ранее. С начала года дизельное топливо подешевело на 0,3%, сообщает портал Auto.newsru.com. В 26 центрах субъектов Российской Федерации отмечено удешевление бензина. Более всего цены на него снизились в Брянске и Кызыле — на 1,2% и 1,4% соответственно. Незначительное увеличение цен на бензин на 0,1–0,3% зафиксировано в Грозном, Якутске, Ярославле и Белгороде.