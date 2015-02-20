С начала года бензин подешевел на 0,6%

Цены на дизельное топливо снизились с 10 по 16 февраля на 0,1% после снижения на 0,3% неделей и на 0,2% двумя неделями ранее. С начала года дизельное топливо подешевело на 0,3%, сообщает портал Auto.newsru.com. В 26 центрах субъектов Российской Федерации отмечено удешевление бензина. Более всего цены на него снизились в Брянске и Кызыле — на 1,2% и 1,4% соответственно. Незначительное увеличение цен на бензин на 0,1–0,3% зафиксировано в Грозном, Якутске, Ярославле и Белгороде.
Стоимость литра бензина в среднем по РФ на данный момент составляета 33,09 руб., в том числе марки А-76 (Аи-80) — 30,70 руб., марки АИ-92/93 — 32,12 руб. высокооктанового (АИ-95 и выше) — 35,00 руб. Дизельное топливо стоит в среднем 34,16 руб. за литр . В Тюмени цены другие: литр бензина марки АИ-92 стоит, по данным на 20 февраля, 32,2 руб., а литр бензина марки АИ-95 — 33, 8 руб. Стоимость бензина АИ-98 — 37 руб. ровно.
Отметим, что производство автобензина в России со 9 по 15 февраля снизилось на 1,1% в сравнении с предыдущим периодом — до 809,5 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива, наоборот, вырос на 0,8% — до 1 532,100 тонн.