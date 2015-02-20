Полицейские проверили, как дети живут у опекунов

Сотрудники тюменской полиции посещают семьи, где дети взяты под опеку или находятся на патронатном воспитании.
Цель профилактического мероприятия «Опека» — выявление на ранних стадиях фактов возможного жестокого обращения с несовершеннолетними, несоответствующего ухода и воспитания. С 11 по 20 февраля полицейские навещают семьи, смотрят на условия жизни детей у опекунов, проверяют, учатся ли малыши, получают ли медицинскую помощь при необходимости. Всего в Тюмени в опекаемых семьях проживают 569 детей. Полицейские уже пообщались с 531 ребенком, а до конца дня будут проверены все семьи.
Кроме того, в рамках профилактического мероприятия в отделы полиции по разным причинам доставлялось 68 несовершеннолетних. Десять из них нуждались в помощи государства, жизни восьми ребят что-либо угрожало. «Девять человек помещены в учреждения социальной защиты, один — в учреждение здравоохранения, остальные возвращены в семьи», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
За время проведения спецмероприятия пятьдесят законных представителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: по воспитанию или обучению. Фактов жестокого обращения с детьми не выявлено.