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Полицейские проверили, как дети живут у опекунов

20 февраля 2015, 15:10
Сотрудники тюменской полиции посещают семьи, где дети взяты под опеку или находятся на патронатном воспитании.
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Дети

Сотрудники тюменской полиции посещают семьи, где дети взяты под опеку или находятся на патронатном воспитании.

Цель профилактического мероприятия «Опека» — выявление на ранних стадиях фактов возможного жестокого обращения с несовершеннолетними, несоответствующего ухода и воспитания. С 11 по 20 февраля полицейские навещают семьи, смотрят на условия жизни детей у опекунов, проверяют, учатся ли малыши, получают ли медицинскую помощь при необходимости. Всего в Тюмени в опекаемых семьях проживают 569 детей. Полицейские уже пообщались с 531 ребенком, а до конца дня будут проверены все семьи.

Кроме того, в рамках профилактического мероприятия в отделы полиции по разным причинам доставлялось 68 несовершеннолетних. Десять из них нуждались в помощи государства, жизни восьми ребят что-либо угрожало. «Девять человек помещены в учреждения социальной защиты, один — в учреждение здравоохранения, остальные возвращены в семьи», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

За время проведения спецмероприятия пятьдесят законных представителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: по воспитанию или обучению. Фактов жестокого обращения с детьми не выявлено.

#Новости#Дети#УМВД#Тюмень#Таня#Общество
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