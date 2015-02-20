Полицейские проверили, как дети живут у опекунов

Цель профилактического мероприятия «Опека» — выявление на ранних стадиях фактов возможного жестокого обращения с несовершеннолетними, несоответствующего ухода и воспитания. С 11 по 20 февраля полицейские навещают семьи, смотрят на условия жизни детей у опекунов, проверяют, учатся ли малыши, получают ли медицинскую помощь при необходимости. Всего в Тюмени в опекаемых семьях проживают 569 детей. Полицейские уже пообщались с 531 ребенком, а до конца дня будут проверены все семьи.