Горячие новости: пропавшая девочка, суицид пенсионерки и фильм «50 оттенков серого»

Новость вторника, 17 февраля, стала лидером по просмотрам на этой неделе. 15-летняя тюменка Настя П. ушла из дома в районе Лесобазы. На следующий день ее нашли живой и здоровой в гостях у друзей, так что предположение читателей Nashgorod.ru о том, что девочка просто «загуляла», оказалось верным.
Трагическое происшествие случилось рано утром в четверг, 17 февраля. Около восьми часов утра на льду Туры неподалеку от моста Влюбленных было обнаружено тело пожилой женщины. Погибшую нашел дворник, убиравший прилегающую территорию. Он и вызвал полицию. Предварительной причиной гибели пенсионерки назван суицид. Пользователи портала практически во всех комментариях осудили поступок погибшей, одновременно выразив сожаление о случившемся.
Внимание пользователей портала привлек отзыв на скандальный фильм «50 оттенков серого» по одноименной книге британской писательницы Э. Л. Джеймс, который начали показывать в тюменских кинотеатрах. Споры, как водится, свелись в основном к художественным достоинствам и недостаткам нашумевшей картины. Кое-кто не преминул скопировать рецензию на первоисточник — роман британской писательницы, другие поделились собственными впечатлениями, однако, в большинстве случаев отзывы на новое творение Голливуда остались негативными, под стать и самой рецензии.
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