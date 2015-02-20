Горячие новости: пропавшая девочка, суицид пенсионерки и фильм «50 оттенков серого»

Уходящая неделя запомнилась несколькими событиями и происшествиями. В особенности богатой она почему-то стала на поиски людей: из дома ушла 15-летняя Настя П., больше чем на трое суток потерялся тюменский спортсмен Радомир Прощенко, а в четверг полицейские разыскивали родителей найденной 5-летней девочки. Кроме того, внимание горожан привлекло трагическое самоубийство пожилой женщины, которая бросилась на лед Туры с моста Влюбленных. Ну и, наконец, любители кино не могли не обсудить нашумевший фильм «50 оттенков серого», который идет в тюменских кинотеатрах.

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