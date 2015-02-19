Удержать стоимость молока можно повышением эффективности и снижением затрат

«В непростых финансовых и погодных условиях прошлого года, то, чего достигли животноводы Тюменского района, вызывает гордость, уверенность в том, что задел очень четкий, хороший, что у него есть перспективы дальнейшего роста. Очень достойно выглядит бройлерное производство. Наш „Тюменский бройлер“ — одно из лучших предприятий России и в десятке лучших мира. Хорошие показатели по реализации молока дает птицефабрика „Боровская“. Все это в общем вселяет уверенность на успех в 2015 году, несмотря на крайне серьезные трудности, которые испытывает отрасль», — сказал Рустем Бетляев.