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Удержать стоимость молока можно повышением эффективности и снижением затрат

19 февраля 2015, 09:51
Достижения тюменских животноводов вызывает гордость — в непростых условиях они добиваются высоких результатов, только вот цена на молоко давно не менялась, а условия и обстоятельства влияют на ситуацию. Это отметил заместитель директора департамента АПК по Тюменской области Рустем Бетляев, подводя итоги годы на совещании с главными зооинженерами и ветеринарными врачами в администрации Тюменского района.

Среди положительных факторов в работе отрасли животноводства Тюменского района можно выделить эффективные мероприятия оздоровления стада от лейкоза. За прошедший год районные предприятия продемонстрировали хорошие показатели в молочном скотоводстве, удой на фуражную корову вырос почти на 190 килограмм. Почти на 1,5 тысячи тонн увеличилась реализация молока — это 3 процента плюсом к прошлому году, сообщает районное управление информационной политики.

«В непростых финансовых и погодных условиях прошлого года, то, чего достигли животноводы Тюменского района, вызывает гордость, уверенность в том, что задел очень четкий, хороший, что у него есть перспективы дальнейшего роста. Очень достойно выглядит бройлерное производство. Наш „Тюменский бройлер“ — одно из лучших предприятий России и в десятке лучших мира. Хорошие показатели по реализации молока дает птицефабрика „Боровская“. Все это в общем вселяет уверенность на успех в 2015 году, несмотря на крайне серьезные трудности, которые испытывает отрасль», — сказал Рустем Бетляев.

Среди тревожных факторов он выделили растущий диспаритет цен, который сильнее всего ощущается в молочном скотоводстве. «Дело в том, что цена на молоко уже довольно долгое время не менялась, а затраты при этом существенно выросли и продолжают расти. Нужно повышать эффективность и снижать затраты, либо адресно работать с переработчиками молока. Работа эта ведется, у нас есть резервы, которые мы должны использовать», — подчеркнул представитель департамента.

«В этом году мы обязаны сделать все, чтобы не снизить продуктивность сельскохозяйственных животных, повысить выход телят и производства основных продуктов — молока и мяса. Также скоро у нас начнется подготовка к весенне-полевым работам. Задача ветеринаров при этом — провести мероприятия по максимальной сохранности кормового поля, чтобы обеспечить заготовку кормов на 2015–2016 годы», — резюмировал замглавы Тюменского района Сергей Джанбровский.

#Новости#Молочные продукты#Тюменский район#Животноводство#Женя#Общество
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