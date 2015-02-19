Тюменские полицейские устроят гонки на патрульных автомобилях

Участие в соревнованиях примут лучшие водители спецбатальона и полка ДПС, областного управления ГИБДД, межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы, подразделений Госавтоинспекции Тобольска и Ялуторовска, а также сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны.
В программе воскресных соревнований трековые гонки на патрульных автомобилях. Участие в заездах примут сотрудники на переднеприводных авто, а также на «УАЗах». Гонка будет «параллельной», что исключает контакт между машинами. На кольцевой трассе пройдет «ралли-спринт», участие в котором смогут принять сотрудники полиции на личных автомобилях.
Открытие соревнований в 12.00 на автодроме «Культ льда». Вход свободный.