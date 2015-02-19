nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские полицейские устроят гонки на патрульных автомобилях

19 февраля 2015, 16:31
В воскресенье, 22 февраля, на ледовой трассе озера Алебашево пройдут соревнования «Спецоперация «Лёд», посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Участие в соревнованиях примут лучшие водители спецбатальона и полка ДПС, областного управления ГИБДД, межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы, подразделений Госавтоинспекции Тобольска и Ялуторовска, а также сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны.

В программе воскресных соревнований трековые гонки на патрульных автомобилях. Участие в заездах примут сотрудники на переднеприводных авто, а также на «УАЗах». Гонка будет «параллельной», что исключает контакт между машинами. На кольцевой трассе пройдет «ралли-спринт», участие в котором смогут принять сотрудники полиции на личных автомобилях.

Открытие соревнований в 12.00 на автодроме «Культ льда». Вход свободный.

#Новости#Автогонки#Автомобили#Автоспорт#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25