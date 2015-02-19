Тотальный диктант примет более 2500 участников

Директор Института филологии и журналистики ТюмГУ, профессор Елена Эртнер, также отметила, что в этом году писать Тотальный диктант будут студенты иностранных государств, обучающиеся в Тюмени. «Без сомнения, может они и не получат свои отличные оценки, трудности у них будут, но факт участия здесь очень важен», — добавила она.