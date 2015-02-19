Тотальный диктант примет более 2500 участников

Акция Тотальный диктант в Тюменской области расширяет свою географию и примет более 2500 участников.
В этом году Тотальный диктант пройдет в Ишиме, Тобольске, а в Тюмени, помимо традиционных площадок — ТюмГУ, областная и городская думы, гостиница «Восток», добавятся еще и городские библиотеки. Пока не утвержден окончательный список, но в него точно войдет Центральная городская библиотека, Тюменская городская юношеская и библиотека семейного чтения им. А.С. Пушкина.
«Девиз Тотального диктанта: „писать грамотно — это модно“, девиз года литературы: „читать — это модно“. Мы очень рады сотрудничеству с ТюмГУ и надеемся, что эта совместная организация и ее проведение поможет заинтересовать и увлечь наших жителей идеей грамотности русского языка», — сказала на пресс-конференции директор департамента культуры Тюмени Ирина Алексеева.
Директор Института филологии и журналистики ТюмГУ, профессор Елена Эртнер, также отметила, что в этом году писать Тотальный диктант будут студенты иностранных государств, обучающиеся в Тюмени. «Без сомнения, может они и не получат свои отличные оценки, трудности у них будут, но факт участия здесь очень важен», — добавила она.
По словам координатора Тотального диктанта в Тюмени Ларисы Басовой, текст, как и в предыдущих годах, будет написан известным российским писателем, но кем, станет известно позже. Непосредственно само произведение организаторы увидят только в «день Х» — 18 апреля утром.
Подготовительные курсы русского языка стартуют 20 февраля. Занятия будут проходить каждую пятницу в первом корпусе ТюмГУ (ул. Республики, 9), в 401 аудитории. Начало в 18:30.
Напомним, для участия в мероприятии и чтобы узнать свой результат необходимо зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта. Регистрация на площадки начнется только в начале апреля.
Отметим, образовательная акция «Тотальный диктант» проходит в 47 странах, в ней принимают участие 263 города России. В Тюмени пятый год подряд организатором акции выступает Тюменский государственный университет. В прошлом году диктант написали более полутора тысяч тюменцев, из них 53 человека на «отлично».
Фото: gov.cap.ru