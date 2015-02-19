Система здравоохранения не удовлетворяет ни пациентов, ни врачей

Далее, продолжает он, надо передать фонды ОМС в состав органов управления здравоохранением и исключить из цепочки страховые компании, которые потребляют более 10% всех средств ОМС. Эти деньги фактически отбираются у больных. Затем ввести два механизма оплаты за медицинскую помощь: деньги, идущие за больным (стационарная помощь, в больших городах — и амбулаторная тоже), и оплата по смете (скорая помощь, служба крови, врачи общей практики в деревнях и селах, да и в районах тоже, первичная профилактика). «Наша страна не приспособлена для чисто рыночных отношений в медицине, впрочем, таких отношений нет в большинстве развитых стран мира, на которые мы так любим равняться, разве что в США. Да и там реформа Барака Обамы нацелена на сокращение рыночных отношений в медицине».