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Сезон «Зимнего спринта» завершится 22 февраля

19 февраля 2015, 12:04
Зимний автоспортивный сезон в Тюмени завершится в это воскресенье, 22 февраля — на эту дату на трассе «Мирай Субару» (1 км. Трассы Тюмень — Екатеринбург) намечен заключительный пятый этап Чемпионата по фигурному вождению автомобиле «Зимний спринт-2014/15».

На этой же трассе проходил первый и третий уик-энда первенства — за победу участники боролись на снежно-грунтовой трассе, специально подготовленной близ дилерского центра «Субару». Лучших определяли по суммарному времени двух быстрейших попыток из трёх.

Напомним, что первые два этапа собрали несколько десятков спортсменов — первая гонка проходила 21 декабря 2014 года на трассе «Мирай Субару», а второй этап состоялся 4 января 2015 года на снежно-ледовом треке автодрома «Культ льда», что на озере Алебашево, «Мирай Субару» также принимал третий этап 18 января 2015, а на Алебашево 8 февраля прошёл четвёртый этап.

По итогам прошедших состязаний уже определились лидеры в своих классах, но судьба чемпионства ещё не решена.

#Новости#Автомобили#Автоспорт#Транспорт#Маша#Общество
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