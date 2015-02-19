Сезон «Зимнего спринта» завершится 22 февраля

Напомним, что первые два этапа собрали несколько десятков спортсменов — первая гонка проходила 21 декабря 2014 года на трассе «Мирай Субару», а второй этап состоялся 4 января 2015 года на снежно-ледовом треке автодрома «Культ льда», что на озере Алебашево, «Мирай Субару» также принимал третий этап 18 января 2015, а на Алебашево 8 февраля прошёл четвёртый этап.