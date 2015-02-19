«Рубин» проведет последний матч «регулярки» против чемпиона ВХЛ

Напомним, серией из трех домашних игр «Рубин» завершает участие в нынешней «регулярки». 17 февраля подопечные Мисхата Фахрутдинова одолели «Южный Урал» из Орска. Тем не менее победа «Тороса» над «Кубанью» в тот же день не позволила тюменскому клубу подняться выше 11 места в турнирной таблице. В настоящее время в активе команды 78 очков. У «Сарыарки» же по итогам 51 игры 109 очков.
В нынешнем сезоне карагандинский клуб неоднократно демонстрировал свое лидерство, выиграв в общей сложности 37 встреч. Тем не менее, команда в течение сезона не избежала и спадов, потерпев в октябре пять поражений подряд. По состоянию на 14 число, сообщает пресс-служба ХК «Рубин», в активе карагандинской команды было пять матчей, в которых ее соперники получали в ворота больше пяти голов. Самую крупную победу казахстанские хоккеисты одержали над одним из нынешних лидеров турнирной таблицы — ижевской «Ижсталью» (9:0).
Символично, что открывал «Рубин» нынешний сезон именно игрой против «Сарыарки». Тогда в гостях тюменцы уступили со счетом 3:2. Обе шайбы были заброшены в третьем периоде, а автором победного гола стал нападающий «Сарыарки» Анатолий Васильев, который ныне выступает за «Рубин». Завершающая игра начнется сезона начнется во Дворце спорта по улице Розы Люксембург в 19 часов по местному времени.