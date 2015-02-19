«Рубин» проведет последний матч «регулярки» против чемпиона ВХЛ

В нынешнем сезоне карагандинский клуб неоднократно демонстрировал свое лидерство, выиграв в общей сложности 37 встреч. Тем не менее, команда в течение сезона не избежала и спадов, потерпев в октябре пять поражений подряд. По состоянию на 14 число, сообщает пресс-служба ХК «Рубин», в активе карагандинской команды было пять матчей, в которых ее соперники получали в ворота больше пяти голов. Самую крупную победу казахстанские хоккеисты одержали над одним из нынешних лидеров турнирной таблицы — ижевской «Ижсталью» (9:0).