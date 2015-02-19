По «выделенкам» пустят новые маршруты

«В 2015 году будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию и развитию городского пассажирского транспорта. В качестве одного из основных перспективных направлений развития маршрутной сети предполагается разработка схем муниципальных маршрутов, проходящих по улице Д. Менделеева, так как на данной улице сконцентрировано значительное количество крупных торговых центров и осуществляется плотная многоэтажная жилая застройка. Также планируется задействовать транспортную развязку в разных уровнях на пересечении железной дороги „Москва — Владивосток“ с улицей Монтажников для организации автобусного сообщения», — сообщил Максим Викторович.