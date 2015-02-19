По «выделенкам» пустят новые маршруты

Сейчас проводятся расчеты целесообразности применения новых маршрутов в тех или иных районах. Вводимый комплекс мер, по словам Афанасьевва, позволит увеличить процент выполнения расписания, тем самым повысить качество оказания услуг для пассажиров.
«В 2015 году будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию и развитию городского пассажирского транспорта. В качестве одного из основных перспективных направлений развития маршрутной сети предполагается разработка схем муниципальных маршрутов, проходящих по улице Д. Менделеева, так как на данной улице сконцентрировано значительное количество крупных торговых центров и осуществляется плотная многоэтажная жилая застройка. Также планируется задействовать транспортную развязку в разных уровнях на пересечении железной дороги „Москва — Владивосток“ с улицей Монтажников для организации автобусного сообщения», — сообщил Максим Викторович.
Как отмечает пресс-служба городской администрации, только за прошлый год тюменские автобусы перевезли 131 млн пассажиров, это несколько больше, чем в 2013 году. Протяженность маршрутной сети городского общественного транспорта составила 459 км. Стало больше улиц, где появились выделенные полосы для общественного транспорта, в 2014 году протяженность полосы «А» составила 18 км.