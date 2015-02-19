Гендиректор компании задолжал подчиненным более миллиона рублей

В Тюменской области генеральный директор одной из компаний — ООО «Комбинат строительных материалов», расположенной в Ялуторовске — подозревается в невыплате заработной платы. По версии следствия, порядка 70 человек не получили в общей сложности более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
«С октября по декабрь 2014 года и в январе 2015 года подозреваемый, имея на расчетном счете и в кассе предприятия деньги, не выплачивал заработную плату работникам предприятия. Без зарплаты остались около 70 человек. Деньги гендиректор тратил на другие нужды предприятия: оплачивал поставку энергоносителей, коммунальные услуги, а также рассчитывался с контрагентами», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По предварительным данным, общая сумма невыплаченной зарплаты составила более 1 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.