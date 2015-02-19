Более 300 студентов Западно-Сибирского колледжа сдали нормы ГТО

Отметим, что комплекс ГТО был введен в минувшем году. В настоящее время его сдачей занимаются школьники и учащиеся профессиональных средне-специальных учебных заведений. В Западно-Сибирском колледже нормативы принимаются в соответствии с Положением о комплексе ГТО у юношей и девушек 16–17 лет и 18–29 лет. Иными словами, студенты сдают ГТО по V и VI ступеням, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени.