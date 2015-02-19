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Более 300 студентов Западно-Сибирского колледжа сдали нормы ГТО

19 февраля 2015, 11:18
Студенты Западно-Сибирского колледжа в Тюмени продолжают сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В спортивных залах колледжа, а также на лыжной базе «Нефтемаш» за это время побывает более трехсот студентов.

Отметим, что комплекс ГТО был введен в минувшем году. В настоящее время его сдачей занимаются школьники и учащиеся профессиональных средне-специальных учебных заведений. В Западно-Сибирском колледже нормативы принимаются в соответствии с Положением о комплексе ГТО у юношей и девушек 16–17 лет и 18–29 лет. Иными словами, студенты сдают ГТО по V и VI ступеням, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени.

Сегодня, 19 февраля, в зале Западно-Сибирского колледжа (ул. Рылеева, 34) будут чествовать участников фестиваля «Готов к труду и обороне». Подобного рода физкультурно-спортивное массовое мероприятие среди профессиональных образовательных организаций юга Тюменской области проводится впервые. Планируется, что фестиваль «ГТО» станет ежегодным.

#Новости#Физкультура#Студенты#Готов к труду и обороне#Алексей#Спорт
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