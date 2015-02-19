40% осужденных в 2014 году получили условный срок

Анатолий Сушинских напомнил, что, по данным УМВД по Тюменской области, уровень преступности в регионе снизился на 10%, а большинство зарегистрированных правонарушений в прошлом году составили преступления средней и небольшой тяжести. Это отразилось и на работе судов. Так, в прошлом году поступило больше уголовных дел по кражам, фактам мошенничества, причинения вреда здоровью. По итогам 2014 года значительно — на 35% — выросло число дел о коррупционных преступлениях — 91 дело против 59 в 2013 году. На 15% увеличилось количество дел по преступлениям против представителей власти и органов правопорядка. Таких дел было 134. «Это большая цифра», — отметил председатель областного суда.