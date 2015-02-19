40% осужденных в 2014 году получили условный срок

Такие цифры привел председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, выступая на совещании, посвященном итогам деятельности судов региона в прошлом году.
В 24 районных и городских судах работают 184 судьи. Наибольшая нагрузка приходится на Ленинский, Центральный и Калининский суды Тюмени, Тобольский и Ишиский городские суды. По словам Анатолия Сушинских, именно на эти органы правосудия приходится 70–80% от общего числа рассмотренных в регионе дел, а по качество их работы напрямую влияет на показатели судопроизводства области в целом.
Анатолий Сушинских напомнил, что, по данным УМВД по Тюменской области, уровень преступности в регионе снизился на 10%, а большинство зарегистрированных правонарушений в прошлом году составили преступления средней и небольшой тяжести. Это отразилось и на работе судов. Так, в прошлом году поступило больше уголовных дел по кражам, фактам мошенничества, причинения вреда здоровью. По итогам 2014 года значительно — на 35% — выросло число дел о коррупционных преступлениях — 91 дело против 59 в 2013 году. На 15% увеличилось количество дел по преступлениям против представителей власти и органов правопорядка. Таких дел было 134. «Это большая цифра», — отметил председатель областного суда.
По уголовным делам были осуждены 553 женщины. 332 преступления из числа поступивших в суды дел были совершены несовершеннолетними. 1,9 тысяч человек, оказавшихся на скамье подсудимых в 2014 году, были судимы и ранее.
Также Анатолий Сушинских рассказал, что 40% осужденных были приговорены к условному лишению свободы, 30% подсудимых получили реальный срок. Еще 9% наказаний приходится на штрафы, примерно столько же — на обязательные работы.
Что касается гражданского судопроизводства, то актуальными остаются разбирательства, связанные с квартирами в новостройках, а также земельные споры. Увеличилось число дел о выселении и взыскании правового замещения. Снизилось количество брачно-семейных и налоговых тяжб, жалоб на неправомерные действия правовых лиц. Всего в 2014 году в районные и городские суды поступило 38,7 тысяч дел.
«С учетом изменения экономической ситуации в стране мы можем столкнуться с ростом дел, связанных с невозвратом потребительских кредитов, разбирательств в сфере долевого строительства. Возможно, увеличится количество споров о невыплате зарплаты и иных трудовых споров», — отметил Анатолий Сушинских.
На совещании он подчеркнул также, что система судопроизводства должна быть открытой. Так, обязательно должна вестись аудиозапись заседаний, а если есть видеокамеры, то и они должны работать.