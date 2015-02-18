В Тюменской области началось строительство «ЗапСибНефтехима»

Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался примерно в $9,5 млрд, включая уже понесенные затраты и планируемые расходы на пуско-наладку, создание инфраструктуры производственной площадки и другие работы. Вместе с тем, на фоне изменения валютных курсов и цен на нефть бюджет проекта будет скорректирован. С учетом масштабности предстоящих капитальных затрат в условиях высокой волатильности внешних факторов и с целью сохранения текущего устойчивого финансового положения СИБУР также корректирует график реализации «ЗапСибНефтехима». Компания провела оптимизацию графика капитальных вложений, значительно снизив планируемые затраты по проекту в 2015 году. В результате пересмотра объема капитальных вложений, корректировки графиков заказа и изготовления оборудования, а также с учетом навигационных окон, строительство комплекса может занять более продолжительное время. Компания продолжает внимательно следить за ситуацией на внешних рынках и сохраняет гибкий график реализации проекта.