nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области началось строительство «ЗапСибНефтехима»

18 февраля 2015, 12:47
«ЗапСибНефтехим» — это крупнейший инвестиционный проект СИБУРа. Первую сваю в основание погрузил потомственный сваебоец коренной тоболяк Сергей Рыбьяков, помощник машиниста копра «Тобольскстроймеханизации», забивший за свою профессиональную деятельность более 5000 свай.

На «ЗапСибНефтехиме» предполагается строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология компании Linde AG, Германия), а также около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания), установки по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды).

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.

Для комплекса «ЗапСибНефтехим» подготовлен полный комплект проектной документации, на который в конце 2014 года получено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. В январе 2015 года администрацией Тобольска выдано разрешение на строительство. Подготовительные работы на стройплощадке отчасти выполнены. Подписаны и выполняются контракты на рабочее проектирование и комплектную поставку оборудования и материалов по основным технологическим установкам будущего комплекса. С ведущим российским инжиниринговым центром в области газопереработки «НИПИгаз» заключено соглашение на проектирование объектов инфраструктуры и общезаводского хозяйства.

«ЗапСибНефтехим» войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие предприятия «Тобольск-Нефтехим» и «Тобольск-Полимер». Специально для проекта были значительно расширены мощности по газофракционированию «Тобольск-Нефтехима», построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до «Тобольск-Нефтехима» и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.

Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался примерно в $9,5 млрд, включая уже понесенные затраты и планируемые расходы на пуско-наладку, создание инфраструктуры производственной площадки и другие работы. Вместе с тем, на фоне изменения валютных курсов и цен на нефть бюджет проекта будет скорректирован. С учетом масштабности предстоящих капитальных затрат в условиях высокой волатильности внешних факторов и с целью сохранения текущего устойчивого финансового положения СИБУР также корректирует график реализации «ЗапСибНефтехима». Компания провела оптимизацию графика капитальных вложений, значительно снизив планируемые затраты по проекту в 2015 году. В результате пересмотра объема капитальных вложений, корректировки графиков заказа и изготовления оборудования, а также с учетом навигационных окон, строительство комплекса может занять более продолжительное время. Компания продолжает внимательно следить за ситуацией на внешних рынках и сохраняет гибкий график реализации проекта.

«ЗапСибНефтехим» — ключевой проект в инвестпрограмме СИБУРа. В текущих экономических условиях мы сознательно пошли на некоторое замедление проекта, чтобы не допустить в будущем риска серьезного пересмотра сроков его реализации. Оптимизация графика обеспечивает сохранение финансовой устойчивости компании при различных экономических сценариях и гарантирует успешное завершение строительства комплекса», — сказал Дмитрий Конов.

#Новости#СИБУР#ЗапСибНефтехим#Женя#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25