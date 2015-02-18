В Тюменской области началось строительство «ЗапСибНефтехима»

На «ЗапСибНефтехиме» предполагается строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология компании Linde AG, Германия), а также около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания), установки по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды).
Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.
Для комплекса «ЗапСибНефтехим» подготовлен полный комплект проектной документации, на который в конце 2014 года получено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. В январе 2015 года администрацией Тобольска выдано разрешение на строительство. Подготовительные работы на стройплощадке отчасти выполнены. Подписаны и выполняются контракты на рабочее проектирование и комплектную поставку оборудования и материалов по основным технологическим установкам будущего комплекса. С ведущим российским инжиниринговым центром в области газопереработки «НИПИгаз» заключено соглашение на проектирование объектов инфраструктуры и общезаводского хозяйства.
«ЗапСибНефтехим» войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие предприятия «Тобольск-Нефтехим» и «Тобольск-Полимер». Специально для проекта были значительно расширены мощности по газофракционированию «Тобольск-Нефтехима», построен ШФЛУ-провод от Пуровского ЗПК до «Тобольск-Нефтехима» и вдвое увеличена пропускная способность станции необщего пользования Денисовка Свердловской железной дороги.
Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался примерно в $9,5 млрд, включая уже понесенные затраты и планируемые расходы на пуско-наладку, создание инфраструктуры производственной площадки и другие работы. Вместе с тем, на фоне изменения валютных курсов и цен на нефть бюджет проекта будет скорректирован. С учетом масштабности предстоящих капитальных затрат в условиях высокой волатильности внешних факторов и с целью сохранения текущего устойчивого финансового положения СИБУР также корректирует график реализации «ЗапСибНефтехима». Компания провела оптимизацию графика капитальных вложений, значительно снизив планируемые затраты по проекту в 2015 году. В результате пересмотра объема капитальных вложений, корректировки графиков заказа и изготовления оборудования, а также с учетом навигационных окон, строительство комплекса может занять более продолжительное время. Компания продолжает внимательно следить за ситуацией на внешних рынках и сохраняет гибкий график реализации проекта.
«ЗапСибНефтехим» — ключевой проект в инвестпрограмме СИБУРа. В текущих экономических условиях мы сознательно пошли на некоторое замедление проекта, чтобы не допустить в будущем риска серьезного пересмотра сроков его реализации. Оптимизация графика обеспечивает сохранение финансовой устойчивости компании при различных экономических сценариях и гарантирует успешное завершение строительства комплекса», — сказал Дмитрий Конов.