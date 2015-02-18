Тюменец оклеветал сотрудницу полиции перед президентом

В апреле прошлого года в управление президента РФ поступило обращение от тюменца. Он пожаловался, что заходившая к нему сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних была одета не по форме, вела себя вызывающе и невежливо с ним говорила. Свое сообщение гражданин продублировал и на сайт администрации президента.

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