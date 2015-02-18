Тюменец оклеветал сотрудницу полиции перед президентом

Инспектор ПДН инициировала в суд иск о защите деловой репутации и компенсации морального вреда. Решением Центрального районного суда г. Тюмени иск сотрудницы полиции был удовлетворен. Так, размещенные в интернете слова тюменца признаны несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию инспектора. Назначена денежная компенсация морального вреда.
«Правовым отделом ведомства принимаются обращения сотрудников для защиты чести, достоинства и деловой репутации. Каждый случай рассматривается в отдельности. Напоминаем, что за оскорбления и причинения вреда здоровью сотруднику, находящемуся на службе в форменном обмундировании, предусмотрена также уголовная ответственность», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.