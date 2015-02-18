Центр Тюмени парализовали пробки

Несмотря на то, что рабочий день давно начался, в городе, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», продолжают держаться 4-балльные пробки. Наибольшие затруднения движения наблюдаются по центральным городским улицам и путепроводам. Однако, по мнению многих горожан, застрявших сегодня по дороге на работу в пробках, заторы вызваны не большим количеством аварий или снегопадом, а спецтехникой, расчищающей снег в утренний «час пик». «Автобусы стоят от Холодильной в сторону Максима Горького. Вроде как пробка, но они везде людей выпускают. Аварии не вижу, — пишет нам тюменка Татьяна, — Чистят снег на дороге и тротуаре возле драмтеатра, поэтому, как мне кажется, автобусы не смогли перестроиться и столпились».
Пробки есть и в восточной части города. «Затруднено движение на Пермякова на отрезке Федюнинского-Широтная. Машины едут очень медленно, к тому же с объездной очень много фур, КамАЗов, грузовиков едет. Ни одной машины ДПС не видно, даже на перекрестке, — пишет нам Александра. А вот в центральной и северной части города наоборот, машин ДПС сегодня непривычно много. «Мост по Челюскинцев и вся 2-я Луговая стояли от кольца с Щербакова, — сообщил нам Алексей, -Ну это как обычно, плюс еще по Ленина в районе «Горсада» были заторы. По дороге насчитал четыре экипажа ДПС на перекрестках. Один стоял как раз на остановке «Горсад».
Скорость движения автомобилей в центре города, по данным «Яндекса», не превышает 15 км/ч. Улицы Орджоникидзе, Володарского, Максима Горького, Советская, Фабричная, Механическая и Холодильная, на данный момент практически парализованы.
Возможно такая экстренная уборка улиц сегодня утром вызвана проведением в Тюмени инвестиционного форума «Инвестиции. Индустриализация. Регионы. Логика прорыва» и приездом Джаухари Оратмангуна. Кстати, кроме посла Индонезии, в рамках форума Тюмень должны также посетить председатель Госдумы Сергей Нарышкин, Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернаторы Тюменской области, ЯНАО и Югры, а также другие высокопоставленные должностные лица.