Центр Тюмени парализовали пробки

Пробки есть и в восточной части города. «Затруднено движение на Пермякова на отрезке Федюнинского-Широтная. Машины едут очень медленно, к тому же с объездной очень много фур, КамАЗов, грузовиков едет. Ни одной машины ДПС не видно, даже на перекрестке, — пишет нам Александра. А вот в центральной и северной части города наоборот, машин ДПС сегодня непривычно много. «Мост по Челюскинцев и вся 2-я Луговая стояли от кольца с Щербакова, — сообщил нам Алексей, -Ну это как обычно, плюс еще по Ленина в районе «Горсада» были заторы. По дороге насчитал четыре экипажа ДПС на перекрестках. Один стоял как раз на остановке «Горсад».