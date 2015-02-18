Только треть курсантов тюменских автошкол сдали экзамен в ГИБДД с первого раза

Увеличение в стране числа начинающих водителей происходит на фоне глобальной реформы, касающихся обучения в автошколах, которая вступила в силу с 12 августа, отмечает издание «Коммерсантъ». Большинство образовательных учреждений как Тюменской области, так и России в целом, оказались не готовы к работе по новым программам. По состоянию на сегодняшний день на территории региона насчитывается 68 автошкол, 38 из которых в областном центре. Подали заявки и прошли проверку только 32 учебные организации, перечень которых можно посмотреть на сайте Госавтоинспекции.