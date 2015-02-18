Только треть курсантов тюменских автошкол сдали экзамен в ГИБДД с первого раза

Почти два миллиона граждан России открыли в прошлом году категорию В, 64 тысячи — категорию А. Всего Госавтоинспекция провела 10,5 млн экзаменов, из которых только 23% закончились успешно. Таким образом, право водить машину получил каждый пятый экзаменуемый.
Как отметили в руководстве областного ГИБДД, в Тюменской области увеличилось количество дорожных аварий, произошедших по вине водителей со стажем за рулем менее трех лет. В 2014 году таких ДТП было 522, что на 6,75% больше, чем в позапрошлом году. В них погибли 37 человек, а получили травмы — 813.
Увеличение в стране числа начинающих водителей происходит на фоне глобальной реформы, касающихся обучения в автошколах, которая вступила в силу с 12 августа, отмечает издание «Коммерсантъ». Большинство образовательных учреждений как Тюменской области, так и России в целом, оказались не готовы к работе по новым программам. По состоянию на сегодняшний день на территории региона насчитывается 68 автошкол, 38 из которых в областном центре. Подали заявки и прошли проверку только 32 учебные организации, перечень которых можно посмотреть на сайте Госавтоинспекции.