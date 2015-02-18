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Телефонные мошенники не щадят пенсионеров и ветеранов

18 февраля 2015, 15:07
С начала 2015 года в Тюменской области зарегистрировано 38 преступлений, совершенных с помощью телекоммуникационных систем. При этом телефонные мошенники не щадят пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году жертвами аферистов уже стали трое пожилых жителей региона.
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Тюмень

С начала 2015 года в Тюменской области зарегистрировано 38 преступлений, совершенных с помощью телекоммуникационных систем. При этом телефонные мошенники не щадят пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году жертвами аферистов уже стали трое пожилых жителей региона.

Так, днем 24 января 2015 года неизвестный позвонил 78-летнему тюменцу с предложением пройти курс лечения стоимостью 380 тысяч рублей. Только бдительность пожилого мужчины позволила избежать хищения принадлежащих ему денег, отметили в прокуратуре области.

В ночь на 28 января текущего года мошенники вышли на 75-летнего жителя Ишимского района. Они позвонили пенсионеру на стационарный телефон и сообщили, что его внук попал в дорожную аварию. С пожилого мужчины потребовали 100 тысяч рублей. Доверчивый и напуганный пенсионер передал запрашиваемую сумму подоспевшему таксисту. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Их расследование взято на контроль прокуратурой.

Добавим, что в 2014 году с помощью телекоммуникационных систем было совершено более 640 преступлений, из них в отношении пожилых людей — 24.

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напоминают жителям Тюменской области о том, что необходимо быть бдительными, чтобы не попасться на удочку мошенников. Тем более что аферисты особенно активны в предпраздничные дни и праздники.

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