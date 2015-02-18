Телефонные мошенники не щадят пенсионеров и ветеранов

В ночь на 28 января текущего года мошенники вышли на 75-летнего жителя Ишимского района. Они позвонили пенсионеру на стационарный телефон и сообщили, что его внук попал в дорожную аварию. С пожилого мужчины потребовали 100 тысяч рублей. Доверчивый и напуганный пенсионер передал запрашиваемую сумму подоспевшему таксисту. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Их расследование взято на контроль прокуратурой.