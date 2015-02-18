Осужден водитель, по вине которого погибла девушка-подросток

Суд, рассмотрев дело, приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и взыскал в пользу матери погибшей девушки более миллиона рублей компенсации морального и материального вреда. Кроме того, он на три года лишен права управления транспортным средством.