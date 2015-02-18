nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Осужден водитель, по вине которого погибла девушка-подросток

18 февраля 2015, 12:37
В Ишиме к трем годам лишения свободы осужден водитель, по вине которого в дорожной аварии погибла 16-летняя девушка.

Вечером 17 июня прошлого года 26-летний житель Ишима, управляя автомашиной ВАЗ-21110, нарушил правила дорожного движения. Он в районе перекрестка улиц К. Маркса и 8-е Марта в Ишиме при перестроении налево проявил небрежность и не уступил дорогу мотоциклу Racer RC 70, двигавшемуся попутно. В результате столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу.

16-летняя пассажирка мотоцикла получила открытую черепно-мозговую травму, хотя и была в защитном шлеме, уточняет пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 1 июля она скончалась в реанимационном отделении больницы.

Суд, рассмотрев дело, приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и взыскал в пользу матери погибшей девушки более миллиона рублей компенсации морального и материального вреда. Кроме того, он на три года лишен права управления транспортным средством.

#Новости#Прокуратура#Суды#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25