Осужден водитель, по вине которого погибла девушка-подросток

Вечером 17 июня прошлого года 26-летний житель Ишима, управляя автомашиной ВАЗ-21110, нарушил правила дорожного движения. Он в районе перекрестка улиц К. Маркса и 8-е Марта в Ишиме при перестроении налево проявил небрежность и не уступил дорогу мотоциклу Racer RC 70, двигавшемуся попутно. В результате столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу.
16-летняя пассажирка мотоцикла получила открытую черепно-мозговую травму, хотя и была в защитном шлеме, уточняет пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 1 июля она скончалась в реанимационном отделении больницы.
Суд, рассмотрев дело, приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и взыскал в пользу матери погибшей девушки более миллиона рублей компенсации морального и материального вреда. Кроме того, он на три года лишен права управления транспортным средством.