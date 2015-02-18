nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Команда КВН «Тюменское время» прошла в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги

18 февраля 2015, 11:41
Команда КВН «Тюменское время» прошла в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги, заняв второе место в 1/3 финала Школы КВН в Москве.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политики, всего в школе участвовало 11 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Цхинвала, Новосибирска, Киржача, Соснового бора и других городов России.

Ежедневно в напряженном ритме шла работа над созданием нового материала. Утром, получив задание, команды целыми днями придумывали шутки, репризы, номера, репетировали, дорабатывали материал под руководством опытных редакторов Юниорки, а вечером показывали то, что сочинили за день.

Сначала был триатлон, для него команды готовили текстовые шутки, карапули (короткие музыкальные номера) и забавные фотографии со смешными названиями. В первый же конкурсный вечер «Тюменское время» одержало победу. Второй день закончился 5-минутными визитками — в тройку лучших наша команда не вошла, зато завоевала третье место в музыкальном конкурсе. А в финальный день Школы, соединив все лучшее из придуманного за три дня, в конкурсе приветствий «Тюменское время» уступило только команде из Москвы «И все свои».

Среди жюри были не только редакторы Юниор-Лиги, но также и Аркадий Шестаков (команда КВН «Кефир», г. Нягань) и Елена Гущина (чемпионы высшей лиги 2014 г., команда КВН «Союз», г. Тюмень).

«Особенно порадовал младший состав команды — пятиклассник Витя Горбунов и семиклассники Сергей Сурмятов (школа № 8) и Данил Морев (гимназия № 16). Своими шутками они удивили даже редакторов. Отлично поработали и ребята постарше: Павел Бирюкович, Николай Демидов („МС 66“) и Дмитрий Баранов („Сборная ТюмГАСУ“)», — рассказала нам руководитель команды Лариса Антропова.

Отдыхать ребятам некогда — впереди ждут игры Тюменского регионального представительства, а затем начнется подготовка к полуфиналу Всероссийской Юниор-Лиги КВН, который пройдет в конце марта в Анапе.

Отметим, сборная команда «Тюменское время», созданная на базе «Авангард», является обладателем Кубка чемпиона Московского фестиваля сезона 2013 — 2014 годов, уже четыре года достойно представляет наш город на всероссийских мероприятиях Российского Союза Молодежи. Массовое движение КВН учащейся молодежи города Тюмени осуществляет свою деятельность при поддержке департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

#Новости#КВН#Тюмень#Москва#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25