Команда КВН «Тюменское время» прошла в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги

Сначала был триатлон, для него команды готовили текстовые шутки, карапули (короткие музыкальные номера) и забавные фотографии со смешными названиями. В первый же конкурсный вечер «Тюменское время» одержало победу. Второй день закончился 5-минутными визитками — в тройку лучших наша команда не вошла, зато завоевала третье место в музыкальном конкурсе. А в финальный день Школы, соединив все лучшее из придуманного за три дня, в конкурсе приветствий «Тюменское время» уступило только команде из Москвы «И все свои».