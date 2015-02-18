Даже под следствием тоболяк продолжал вести игорный бизнес

«По действовавшему ранее закону доход от игорного бизнеса, не превышающий 1,5 миллиона рублей, не являлся основанием для уголовной ответственности. Сейчас уголовная ответственность наступает вне зависимости от суммы. С начала текущего года вступили в силу новые поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ужесточения наказания за организацию игорного бизнеса. Так, за незаконную организацию азартных игр предусмотрено лишение свободы до двух лет либо ограничение свободы до четырех лет, а также штраф до 500 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов. Преступления, совершенные организованной группой или с использованием служебного положения, будут караться штрафом до 1,5 миллиона рублей или лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.