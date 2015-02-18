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Даже под следствием тоболяк продолжал вести игорный бизнес

18 февраля 2015, 13:29
Возбуждено уголовное дело в отношении безработного 35-летнего тоболяка. Он подозревается по ч.1 ст.172.1 УК РФ (незаконная организация игорной деятельности).

В отношении мужчины следственными органами ранее уже было возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности. Однако 14 февраля он, по версии следствия взялся за старое: проводил азартные игры в помещении сауны, расположенной в гостинице «Ямской» в Тобольске. В ходе обыска помещения следователем было изъято два кейса с фишками и игральными картами.

Сейчас тоболяк находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.

«По действовавшему ранее закону доход от игорного бизнеса, не превышающий 1,5 миллиона рублей, не являлся основанием для уголовной ответственности. Сейчас уголовная ответственность наступает вне зависимости от суммы. С начала текущего года вступили в силу новые поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ужесточения наказания за организацию игорного бизнеса. Так, за незаконную организацию азартных игр предусмотрено лишение свободы до двух лет либо ограничение свободы до четырех лет, а также штраф до 500 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов. Преступления, совершенные организованной группой или с использованием служебного положения, будут караться штрафом до 1,5 миллиона рублей или лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

#Новости#Игорный бизнес#Таня#Происшествия
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